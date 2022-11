Pedro Sampaio minimiza críticas sobre autotune e comenta bissexualidade

O DJ Pedro Sampaio lançou nesta quinta-feira (10/11) uma parceria com Pabllo Vittar (foto: Reprodução/Instagram) Estado de Minas, ele minimizou os comentários das redes sociais. Além disso, o artista aproveitou para esclarecer as especulações sobre sua bissexualidade. Com diversos hits dançantes como “Galopa” e “Dançarina”, o DJ Pedro Sampaio também enfrenta muitas críticas na música pop. Em entrevista aoele minimizou os comentários das redes sociais. Além disso, o artista aproveitou para esclarecer as especulações sobre sua bissexualidade.





“Na verdade, eu amo. Porque isso faz parte do pop, do meu trabalho, a gente gera comentário, estranheza, traz coisa diferente. É algo necessário, não adianta ficar sempre na mesma fórmula, temos que gerar impacto, causar diferente com nossa arte e música”, diz. Como DJ, Pedro aproveitou a oportunidade também de soltar a voz em suas músicas. Ele faz o uso do autotune, que modifica sua voz para cantar, e isso acabou virando vários memes nas redes sociais. No entanto, não se incomoda.“Na verdade, eu amo. Porque isso faz parte do pop, do meu trabalho, a gente gera comentário, estranheza, traz coisa diferente. É algo necessário, não adianta ficar sempre na mesma fórmula, temos que gerar impacto, causar diferente com nossa arte e música”, diz.











“Cada vez que isso acontece, acho que é um ponto a mais para mim, não me incomoda. Várias vezes eu acompanho, dando risada, porque a galera é muito criativa, e eu amo, mesmo se for para esse sentido”, acrescenta.





Bissexualidade

Quanto à sua sexualidade, ele não costuma falar abertamente a respeito do assunto. Apesar disso, no Dia da Visibilidade Bissexual, em setembro,

compartilhou uma foto do cantor Jão, com uma mensagem na camisa: “Best of both worlds" ("o melhor dos dois mundos"). A letra é uma brincadeira com a canção de Hannah Montana e também sobre a bissexualidade.





No post, feito pelo Twitter, Pedro acrescentou corações com as cores da bandeira bi e gerou grande repercussão nas redes sociais. Ele explicou do que se trata: “Nem eu esperava (a repercussão). O Jão é um artista que eu admiro muito, e quis mostrar ali que eu estava com ele.”





“Lembro que no ano passado, também no Dia da Visibilidade Bissexual, foi muito comentado por conta de marcas que estavam patrocinando posts naquele dia. Tinha muita gente falando porque tinha dinheiro no meio, e marcas pagando para a galera comentar. Esse ano, não sei qual a razão, não vi ninguém falando sobre e uma das únicas pessoas influentes que vi comentando foi o Jão. Eu falei: ‘Ah, cara. Isso é importante para caramba. Ele é um cara que admiro e vou me juntar também’. Fiz um post no Twitter. A galera criou trezentas mil teorias, mas é simplesmente isso”, completa.





Segundo ele, não é necessário ter um momento para compartilhar sobre sua sexualidade. “Eu não acredito que precise ter esse momento de assumir ou não alguma coisa. Estamos em um projeto com a Pabllo, já nos beijamos na televisão, e isso quer dizer que assumiu? Não vejo essa necessidade, que é algo tão ‘oh meu Deus’. Gravar um vídeo falando, se explicar… Acho que a gente é livre, faz o que quiser fazer. Servindo de inspiração para as pessoas e podendo representar minha geração já é o suficiente”, ressalta.

Lançamento

O DJ lançou "Sal" nesta quinta-feira (10/11), uma parceria com Pabllo Vittar. "Um feat com a Pabllo, para mim, é um acontecimento não só profissional como pessoal. Por tudo que ela representa, então poder estar junto nisso é um sonho", diz ao Estado de Minas.

“‘Sal’ é uma música muito especial. Tudo a ver com o verão, uma vibe incrível! Muito massa estar ao lado do Pedro pela primeira vez em um projeto! Ele é um super amigo meu que admiro demais o trabalho. Então não poderia ter sido mais incrível”", acrescenta Pabllo.