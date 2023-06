Grupo de K-Pop viraliza ao fazer coreografia de música da Alcione

677

Dreamcatcher bomba na internet com coreografia inusitada de música da Alcione (foto: Redes sociais/TikTok)



Um vídeo do grupo de K-Pop ‘Dreamcatcher’ está repercutindo nas redes sociais, com uma coreografia do remix da música ‘Você me vira a cabeça’, da sambista Alcione. Além do hit da icônica Marrom, as k-poppers têm uma série de vídeos dançando ao som de músicas brasileiras.





As coreografias fazem sucesso no TikTok, onde fãs brasileiros perguntam se as 'idols' virão ao país para se apresentarem. O vídeo em questão, que já tem mais de 16 mil curtidas, chama a atenção dos BR por se tratar de uma música antiga que antecede as trends virais.









Outros vídeos com músicas brasileiras também deixam muitas pessoas em êxtase. Isso porque o gênero musical é um dos queridinhos no território nacional atualmente. De acordo com dados sobre consumo divulgados pelo Spotify, a categoria cresceu 36% no país em 2022 somente dentro da plataforma.





Em outro vídeo, divulgado nesta semana, as k-poppers dançam uma paródia da música ‘Sexy bitch’, de David Guetta e Akon, em uma versão brasileira de brega funk e recebem inúmeros comentários de brasileiros.