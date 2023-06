Internet elege 'medos televisivos' da infância

438

A vinheta com a mensagem de Jesus Cristo era exibida aos domingos à tarde, mas causava pesadelos (foto: Reprodução / Twitter / Noveluxo)

Quem foi criança entre os anos 1990 e 2000 provavelmente cresceu impactado com as atrações da TV aberta. Algumas coisas até são lembradas de forma carinhosa. Mas alguns momentos despertam arrepios até hoje. Por isso, um perfil no Twitter, chamado ‘Noveluxo’, perguntou aos seguidores quais eram os ‘traumas televisivos’ da infância.

A publicação já tem mais de 1,5 milhão de impressões. Entre as respostas está um vídeo que veiculava aos domingos, durante o programa Silvio Santos. Nele, aparece um desenho de Jesus, com uma luz em cima de sua cabeça. O texto é lido por um narrador, com voz muito grave, e fala sobre como é preciso levar a vida com amor e respeito para, após a morte, se encontrar com Cristo.

“O medo que dava. Morria de medo dessa vinheta e das frases do Chico Xavier no Gugu”, lembrou um perfil. “A ameaça velada no ‘um dia vamos nos encontrar’ kkkkkk”, pontuou outro.

Diga um trauma televisivo da sua infância.



Diga um trauma televisivo da sua infância.

Se a vinheta de Jesus aparecia todo domingo, o lobisomem do ‘Mundo da Lua’, exibido pela TV Cultura, apareceu em apenas um episódio, chamado ‘Medo do escuro’. Na história, o Lobo Mau invade a casa de Lucas Silva e Silva (Luciano Amaral) e devora as crianças da série. Apesar de não passar de um pesadelo, as cenas foram realistas o suficiente para traumatizar muita gente.

‘O negócio é MEDONHO! Fui rever recentemente e CONTINUO ACHANDO PESADO’, afirmou uma internauta. O programa ‘Catalendas’, também da TV Cultura, também entrou na lista dos medos. “A voz da Dona Preguiça contando as lendas me pegava demais. Assistia com medo, mas assistia todos os dias”, contou um perfil.



Diga um trauma televisivo da sua infância.



Me: Catalendas.

A voz da Dona Preguiça contando as lendas me pegava demais.

Assistia com medo, mas assistia todos os dias.

A vinheta do plantão da TV Globo também foi citada. Isso porque a música marcante sempre era substituída por alguma notícia impactante, como a morte de um famoso. “O plantão da Globo sem dúvida foi meu maior trauma de infância/início da adolescência, era uma parada de não conseguir assistir TV por um tempo com medo de levar um susto aleatoriamente com a música demoníaca”, narrou um perfil.

“Eu tinha um medo muito fora do comum dessa vinheta, chegava a me tremer todo e esconder debaixo da cama. Minha mãe já me levou até no neuro por causa disso, até hoje eu me sinto estranho vendo”, lembrou outro. Apesar de ter marcado a infância, o plantão causa arrepios em algumas pessoas até hoje. “Toda vez que passa a vinheta do plantão globo, alguém aqui em casa sai do além pra frente da televisão perguntando ‘quem morreu?’”, contou um internauta.



diga um trauma televisivo da sua infância



diga um trauma televisivo da sua infância

As novelas também ganharam um lugar especial na thread. Nesse caso, nem era medo de alguma figura ou trilha sonora. Mas a lembrança de momentos marcantes da trama, como o desaparecimento de Fred (Roger Gobeth) em ‘Floribella’, da Band, ou quando Milli (Fernanda Souza) foi levada do orfanato em ‘Chiquititas’, do SBT.

O clássico ‘Domingão do Faustão’ também foi lembrado. Na vinheta de abertura exibida entre 1991 e 1994, Faustão se tornava um gigante, quebrava as paredes do estúdio e assustava os moradores do Rio de Janeiro. E logo depois da atração, começava o ‘Fantástico’. Só de anunciar o final do fim de semana, muita gente já se diz traumatizado.

Mas algumas pautas do programa marcaram os espectadores. Como o desaparecimento do menino Carlinhos, em 1973. O telejornal também exibiu, já em 1995, a autópsia de um extraterrestre. O vídeo foi exibido na íntegra, com 17 minutos de duração. As imagens mostram um corpo de aparência humana, com cabeça de alien, sendo dissecado por cirurgiões. Mas, na verdade, se tratava de um boneco e os órgãos eram de animais mortos.



Diga um trauma televisivo da sua infância.



Diga um trauma televisivo da sua infância.

A lista ainda inclui episódios dos humorísticos ‘Chaves’, ‘Chapolin’ e ‘Zorra total’. A Eliana, que comandava um programa infantil, também protagonizou um dos maiores traumas dos anos 2000. Em um vídeo educativo, ela conta os riscos das drogas. Mas com um tom macabro, uma trilha assustadora e um jogo de câmeras de deixar qualquer um tonto.

“Ok, tô vendo isso no meu quarto num completo escuro e me sentindo criança de novo. Morro de medo desses comerciais (em especial esse e o da Ana Paula Arósio). Essa música me dá um negócio muito ruim!”, comentou um internauta. Relembre:



Lembrei dessa série de comerciais aqui! O da Ana Paula Arosio era o mais assustador, mas esse por ser a Eliana foi chocante %uD83D%uDE33 (Eu tapava os ouvidos pra não ouvir a musiquinha kkkkkk) https://t.co/P8kNyx7hzo pic.twitter.com/D5fYWAi3xl %u2014 RebrandingRetro (@Rebranding19) June 10, 2023

Mas os medos não acabam só na programação. Teve quem citou o chiado da TV fora do ar e as barras coloridas que eram exibidas quando as atrações do dia se encerravam.