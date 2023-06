Jovem fala sobre 'amor da sua vida' e internet se derrete

438

Um vídeo no TikTok viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (9/6). Nas imagens, um jovem chamado Marcos conta como conheceu o amor de sua vida. Visivelmente emocionado enquanto fala do amado, o rapaz emocionou a internet.

O garoto começa o relato contando que conheceu o seu escolhido no fim de julho do ano passado, pelo Instagram. E, apesar do interesse, não pretendia ter nada mais sério com o novo crush. “Nós nos envolvemos sem nem pensar em nada, só para ficar e tal”, contou.

Na época, os dois moravam no Ceará e só passaram um mês, mas foi tempo suficiente para mudar a vida do casal. “Foi a coisa mais sincera que teve. Foi diferente, não foi igual ficar por ficar com outra pessoa. Você olhava assim para o olho, brilhava”, descreveu.

O relacionamento só terminou porque Marcos voltou, no fim de agosto de 2022, para São Paulo. Mas os dois continuam se falando e fazendo declarações de amor. O jovem mantém amizade até com a mãe do amado.



Quando perguntado sobre o que o fez se apaixonar, o rapaz destacou a sinceridade, o carisma e o olhar, mas que não é apenas isso. “Só me apaixonei. Quando eu vi, eu estava dizendo ‘eu te amo’. Foi nosso primeiro amor. Foi muito forte, muito verdadeiro”, lembrou.





Conforme Marcos conta a história de seu primeiro amor, sua pupila dilata e seu olho brilha (foto: Reprodução / TikTok)

Além da torcida para o casal ficar junto novamente, as redes sociais comentaram sobre a pureza do sentimento descrito.“Que coisa linda o amor assim tão na nossa cara, né? na pupila, no sorriso, na voz que engasga, no brilho, no vermelho do rosto… isso é o que eu chamo de sentir com o corpo todo, é raro demais e é bonito de ver”, disse um comentário.

“Caramba, fiquei com o coração apertado. Espero que eles possam se encontrar em um momento melhor e cultivar esse amor. Às vezes a vida nos dá caminhos diferentes que não são os mesmos para quem amamos. Lá na frente os dois irão olhar pro passado e perceber que foi necessário!”, desejou um perfil.