Dia Nacional da Imunização: relembre memes que bombaram na web

As campanhas de vacinação geram diversos memes no país. (foto: Reprodução)

O Dia Nacional da Imunização, nesta sexta-feira (9/6), é uma data para reafirmar a importância da imunização no combate a doenças. O Brasil sempre contou com ampla campanha de vacinação, tendo, inclusive, um mascote próprio para incentivar pais e responsáveis a vacinarem as crianças desde o nascimento.





O país, que contém 18 imunizantes disponíveis gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sofreu com a falta de doses de vacina contra COVID-19 durante a pandemia. Logo que a vacinação começou a ser realizada, brasileiros não perderam tempo para comemorar na internet.





Pensando nisso, o Estado de Minas reuniu 5 memes que bombaram na web e que são utilizados até hoje.





Zé Gotinha dançando com enfermeira





O mascote brasileiro da campanha de vacinação infantil foi fortemente utilizado durante a campanha de vacinação contra a COVID-19. Quando as primeiras vacinas passaram a ser distribuídas para profissionais da saúde, um vídeo de uma enfermeira dançando brega funk ao lado do Zé Gotinha viralizou nas redes sociais





ze gotinha dançando um brega funk com uma enfermeira







Vacinas salvam vidas





Após uma onda negacionista propagar fake news sobre efeitos colaterais dos imunizantes contra a COVID-19, inclusive a morte, por terem sido fabricados em um período de tempo mais rápido do que outras vacinas, várias pessoas passaram a publicar fotos com plaquinhas dizendo que ‘Vacinas salvam vidas, o que mata é…’.





Uma das publicações mais marcantes foi a de uma pessoa fantasiada de jacaré com uma plaquinha, que também estava em alta no período de pandemia devido a uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo ele, “se você virar um jacaré, é problema seu”, já que a Pfizer descreveu que não se responsabilizaria por eventuais efeitos colaterais.





Pessoa fantasiada de jacaré segurando plaquinha repercutiu nas redes sociais. (foto: Reprodução/G1)



Zé Gotão





Uma versão diferente do mascote Zé Gotinha também viralizou nas redes sociais, sendo apelidado de Zé Gotão. Isso porque o homem que aderiu à fantasia estava sem camisa e possuía um corpo musculoso. Tempos depois, internautas descobriram que o mascote, além de ser profissional da saúde, também era educador físico e por isso a boa forma.





A brincadeira nas redes sociais é de que o Zé Gotão atraísse o público adulto para a vacinação, enquanto o Zé Gotinha atraísse o público infantil. (foto: Reprodução)







Enfermagem por amor





A enfermagem, assim como todas as áreas da saúde, são dedicadas ao cuidado com outras pessoas. A brincadeira ‘enfermagem por amor’ é muito comum já que a profissão é exaustiva e pouco valorizada.





Um vídeo em que mostra uma enfermeira aplicando uma injeção em uma mulher com brutalidade é um dos memes que fazem jus à brincadeira, já que, ironicamente, a profissional não teve cuidado durante a aplicação.













BCG





A vacina BCG é um ícone do sistema de saúde do Brasil, já que é distribuída gratuitamente logo nos primeiros anos de vida do bebê e tem proteção contra múltiplas doenças. Em outros países, ela não é comum e podemos distinguir quem tomou a vacina pela famosa ‘marquinha’ da vacina no braço.





Por mim a vacina do corona tinha que deixar marquinha que nem a BCG pra gente poder bater e o olho e já saber se a gente se mistura ou n







Pfizer





Por último, e não menos importante, vale relembrar o icônico vídeo do humorista ‘Esse menino’, que ficou nacionalmente conhecido pelo vídeo da ‘Pfizer’. O vídeo, que atualmente tem mais de um milhão de visualizações no YouTube, gerou uma série de memes, pois surgiu como um deboche ao governo Bolsonaro diante da crise das vacinas durante a pandemia.





A frase mais famosa retirada do vídeo de pouco mais de 3 minutos foi ‘Aqui quem fala é ela: a Pfizer’.