Fake ou real? Vídeo de pérola dourada intriga internet

As imagens impressionam, mas não há informações sobre a existência da perola exibida (foto: Reprodução/Redes sociais ) O vídeo em que uma mulher diz que encontrou uma suposta “espécie rara” de pérola dourada viralizou nas redes sociais neste domingo (23/4). As imagens impressionam os usuários, que suspeitaram da origem do material, e, com as especulações, descobriram que o conteúdo é falso.

%uD83D%uDEA8VEJA: Mulher encontra raríssima pérola dourada avaliada em R$ 5 mil cada. pic.twitter.com/e7MHnYV296 %u2014 CHOQUEI (@choquei) April 23, 2023





Na publicação, que tem mais de 3,3 milhões de visualizações no Twitter @choquei, é possível ver uma mulher extraindo, de uma grande ostra, diversas pérolas cor de ouro. No entanto, as suspeitas foram evidenciadas pela quantidade numerosa de pérolas retiradas do molusco e a cintilância do material.





“Tá bom que ela tirou esse tanto de pérola com cor metálica daí de dentro. Nem a Mikimoto (joalheria) consegue uma proeza dessa. É muito fácil enganar vocês”, disse uma pessoa.





A desconfiança com o conteúdo logo foi atestada pelos usuários, que investigaram a existência do objeto. Na pesquisa, confirmaram que realmente existe uma pérola rara, mas ao contrário do que mostra no vídeo, é fruto de um cultivo aprimorado geneticamente.

Gente, existe pérola dourada, mas não é com esse tom de ouro não. É um dourado fosco, cintilante. Repara que são todas do mesmo tamanho e isso é impossível. %u2014 Michelle Lima (@Mimi_Lima) April 23, 2023

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK TÁ BOM Q ELA TIROU ESSE TANTO DE PÉROLA COM COR METÁLICA DAÍ DE DENTRO KKKKKK nem a Mikimoto consegue uma proeza dessa kkkkk é muito fácil enganar vcs kkkkk %u2014 Tay e Cuia Na China %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF3%uD83C%uDFF4%uDB40%uDC67%uDB40%uDC62%uDB40%uDC73%uDB40%uDC63%uDB40%uDC74%uDB40%uDC7F (@TayECuiaNaChina) April 23, 2023

Esferas raras e douradas

Naturalmente, as pérolas se formam quando um corpo desconhecido, como grão de areia, adentra o interior de seu organismo. O mecanismo de defesa do molusco libera uma substância que envolve esse corpo desconhecido, formando a pérola.





Entretanto, é possível manipular essa produção, alterando a genética da ostra. Assim faz o francês Jacques Branellec, produtor das esferas douradas. Suas áreas de cultivo são restritas e bem protegidas nas Filipinas. Além da moderada produção, pois os materiais demoram cerca de cinco anos para ficarem prontos, a tonalidade das pérolas não é tão vívida como nas imagens que viralizaram, nem metalizadas.





Após a repercussão do vídeo, a influenciadora Bic Müller fez a alegria dos céticos compartilhando os detalhes de sua pesquisa sobre o tema em uma thread, que conta com mais de 16,1 mil curtidas. No twitter, ela disse: Vi o vídeo da “caçadora de pérolas” que achou pérolas douradas (fake, por sinal) e fui pesquisar sobre.

A extração dessas pérolas douradas é tão cobiçada e rara, que a ilha é cercada por escolta marítima e submarinos

A produção é quase toda destinada aos Emirados Árabes e passa por uma criteriosa avaliação da perfeição de cada pérola. Qualquer defeito é descartado pic.twitter.com/0ulqFjRZ8Y %u2014 Bic Müller %uEA00 (@bicmuller) April 23, 2023