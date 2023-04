Vídeo de casal de idosos fazendo flexão em árvore viraliza na internet

Um vídeo que mostra um casal de idosos fazendo flexão de braço em uma árvore está tomando conta da internet. Um homem resolveu desafiar seus avós a fazerem exercícios físicos para ver qual dos dois estaria mais forte e gravou o momento. Ele nem imaginava que a graciosidade do casal iria repercutir tanto.

Nas imagens, Wellington Vítor, segundo o perfil no Instagram, começa a fazer os exercícios e, em seguida, desafia seus avós. O primeiro a aceitar a proposta é seu avô, Pedro, que assim como o jovem, faz a mesma quantidade. Depois, é a vez da avó, que faz apenas 4 flexões, mas resolve fazer uma graça a mais. “Vó Chica”, nomeada pelo neto, exibe todas suas habilidades: sobe na árvore e se pendura pelas pernas em um dos galhos.

Certamente, o vídeo rendeu ótimos memes. Muitos jovens se sentiram “humilhados” pelo casal, pois mesmo com mais idade, eles dão um show de fortalecimento. “Esse povo nem pressão alta deve ter, e nós aqui só na decadência”, disse um perfil no Instagram. “Melhor do que os ‘Enzo’ da academia de rede que vou”, brincou outro.