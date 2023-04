Morador viraliza ao mostrar problemas de cidade em vídeos divertidos

As publicações que criticam as más condições na cidade são recheadas de bom humor (foto: Reprodução/Instagram/@fala_timon)

O publicitário Werbeth, morador de Timon, município do Maranhão, criou um perfil nas redes sociais para denunciar problemas de infraestrutura, saneamento e limpeza urbana com vídeos irônicos e divertidos.

Nos vídeos bem-humorados, publicados na página do Instagram 'Fala Timon', Werbeth mostra problemas como ruas esburacadas, esgoto ao ar livre, matagais nas ruas, inundações durante períodos chuvosos, obras desnecessárias, entre outros.

Leia também: Jornalista da Globo denuncia racismo em shopping de PE

Nos comentários, os moradores elogiam a atuação do publicitário e ainda sugerem temas para vídeos. "Fala mais sobre a saúde pública da cidade, a burocracia para marcar consulta no posto da cidade nova 1 (lotado com poucas vagas) e a humilhação para conseguir marcar na policlínica com especialista (quando tem o especialista)", escreveu uma seguidora. "Esse moço é muito bom no que faz! Admiro muito seu trabalho!", escreveu outra.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2021, Timon é o quarto município mais populoso do estado do Maranhão, com 171.317 habitantes. Com 1.764,610 km² de área total, tem uma densidade demográfica de 97,1 habitantes por km² e o PIB de R$ 2.092.000.000.

O Correio tentou contato com a prefeitura de Timon, mas não obteve resposta até a publicação desta nota. O espaço permanece aberto.