Telemarketing abusivo: Minas tem 8 mil denúncias, maior número do país

Para denunciar, é necessário informar a data e o número de origem da chamada, nome da empresa e se houve permissão para oferta de produtos e serviços (foto: Reprodução/Unsplash)

Com 8 mil denúncias, Minas Gerais lidera o ranking de reclamações por telemarketing abusivo no país, segundo levantamento divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O canal de denúncias criado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) teve 21.682 registros só nos últimos dois meses.

Os mineiros são os que mais registraram reclamações por ligações insistentes de empresas oferecendo produtos ou serviços sem a devida autorização. Depois estão São Paulo (4.931) e Rio de Janeiro (1.467).

Nas denúncias registradas desde 20 de julho, 19.956 pessoas responderam que não possuem relação com a empresa e 21.592 disseram que não deram permissão para a empresa ligar ofertando produtos e serviços. Outras 10.763 relataram que a ligação se referia a serviços financeiros e 3.737 a serviços de telecomunicações.



Todas as denúncias recebidas até então são apuradas pela Senacon/MJSP e o processo administrativo pelo descumprimento da medida está sendo instaurado pela própria Senacon. Até o momento, 496 procedimentos foram instaurados.





A Secretaria Nacional do Consumidor determinou a suspensão de telemarketing ativo abusivo em todo o Território Nacional. A empresa denunciada estará sujeita à multa diária de R$1.000,00 (mil reais), que pode chegar a R$13 milhões, com a condenação em processo administrativo.

Como denunciar

Para registrar uma reclamação contra o telemarketing abusivo, basta acessar o formulário eletrônico denuncia-telemarketing.mj.gov.br e inserir, dentre outras informações, a data e o número de origem da chamada com DDD (quando houver), o nome do telemarketing ou qual empresa representa e se foi dada permissão para a oferta de produtos e serviços.

