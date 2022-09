Casal coloca corante em cachoeira para chá revelação e revolta web

Cachoeira tingida de azul para chá revelação gerou revolta nas redes sociais (foto: Reprodução/Redes sociais)

Um casal gerou revolta nas redes sociais após utilizar corante em uma cachoeira para descobrir o sexo do bebê. Nas imagens que viralizaram, a queda de água com tom artificial de azul, usada para revelar a espera de um menino, surpreende pais e convidados. O caso aconteceu na cidade de Tangará da Serra, no Mato Grosso, neste domingo (25/9).

As formas de revelar o sexo do bebê já mostraram que a criatividade não é o problema para esses eventos. Porém, mais uma vez, os internautas se surpreenderam com o chá revelação e demonstraram preocupação com os impactos ambientais do evento, que aconteceu na beira da cachoeira Queima Pé.

Caso será apurado

A Secretária de Meio Ambiente do Mato Grosso (Sema-MT) informou ao Estado de Minas que irá notificar o proprietário da área para que informe quem foram os responsáveis pela ação. "A fiscalização irá apurar o dano ambiental do material lançado na água. Havendo crime ambiental, os responsáveis serão autuados e poderão responder por crime ambiental", afirmou a pasta, em nota.

A celebração foi alvo de críticas e acusações de irresponsabilidade dos anfitriões com o meio ambiente. "Tantas maneiras de fazer um chá revelação e conseguiram escolher justo uma com impacto ambiental", lamentou um internauta no Twitter.

"Parabéns...vocês serão pais de um lindo crime ambiental", comentou a engenheira ambiental Vanessa Costa.

Com a repercussão do vídeo, o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles ser indicado pelos internautas como um possível nome para o bebê. Em junho deste ano, ele foi exonerado após investigações sobre um suposto esquema de crimes ambientais.

"Mais tarde descobriu-se que o bebê era o Ricardo Salles", brincou um perfil no Twitter.

Essas pessoas precisam ser responsabilizadas principalmente se houve de fato dano ambiental! Isso é um absurdo! Não basta fazer essa coisa ridícula de chá de revelação, ainda conseguiram ser mais idiotas e tingir a água da cachoeira que não tinha nada a ver com isso. https://t.co/XNokw9g3zA %u2014 Indiagnosticável (@Kuraie) September 26, 2022

juro que estou TORCENDO pra que o casal que fez chá revelação colocando corante azul NUMA CACHOEIRA seja multado por crime ambiental!!! %u2014 @sadgisela (@sadgisela) September 26, 2022

CHÁ REVELAÇÃO É BREGA! RIDÍCULO. Essa é minha opinião impopular.

Dane-se quem fez, e quem quer fazer...

Além de brega está ficando nocivo!

Galera soltando centenas de lança-papéis em locais públicos, vi no @perrenguemt um pessoal colocando CORANTE na cachoeira, velho! CORANTE! %u2014 Geovana Farias Serra (@geovanafarias99) September 26, 2022

Ricardo Salles é o padrinho da criança https://t.co/NsTP5zcCzW %u2014 TobiasFretta (@Tobias_Fretta) September 26, 2022

A criança é nada mais nada menos que Ricardo Salles https://t.co/ABzEQ7FTdA %u2014 Babi (@babi) September 26, 2022

*Estagiária sob supervisão da subeditora Giovanna Fávero