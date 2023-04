Mulher guarda esfirras em vasilha em rodízio do Habib's

Mulher leva esfirras de rodízio no Habib's embora (foto: Reprodução/Tik Tok)

Quem nunca teve vontade de pagar por um rodízio e levar pra casa aquela comida que não aguenta mais comer no restaurante? Pois bem, um vídeo que tem circulado muito nas redes sociais mostra uma mulher colocando várias esfirras em um pote, provavelmente para comer depois, sem que ninguém do estabelecimento perceba.





O vídeo, postado pela primeira vez no TikTok, foi repostado por um perfil no Twitter na madrugada desta terça-feira (25/1) e já alcançou 1,6 milhões de visualizações. Nas imagens é possível ver uma mulher jovem pegando várias esfirras no rodízio do Habib’s, grande rede de restaurantes de culinária árabe, enquanto sua amiga fica chocada com a atitude.

Certa ou não, a atitude apresentada no vídeo gerou muito debate nas redes sociais. Algumas pessoas questionaram se a ação não configuraria crime, já que uma das condições mais comuns em um rodízio é comer apenas dentro do estabelecimento. Outras, se divertiram com a cena e disseram que se tivessem coragem, fariam o mesmo.





Muitas pessoas criticaram a filmagem e não o ato em si. Porém, há aqueles que acham que ela apenas passou vergonha agindo de tal forma.

Alguns usuários do Twitter disseram não ser uma prática errada, pois não causa muitos prejuízos tendo em vista os lucros de grandes empresas de fast food. Outros, saíram em defesa da mulher por ela ter a coragem que muitos gostariam de ter e se sentiram influenciados a fazerem o mesmo.

normalmente ficaria contra mas o habibs cobra taxa de desperdício e eu quero que se fodam por isso %u2014 Victor Amaral (@vituamaral) April 25, 2023 Gente, se ela pagou, ela pode levar o Habibs inteiro na bolsa! Ela tem toda razão mano! %u2014 Queridona (@queridonademais) April 25, 2023 certíssima, faria o mesmo %u2014 B1U (@gbr__9) April 25, 2023

Além das diversas opiniões, algumas pessoas relataram suas próprias experiências. "Levava cerveja do open embora dentro da bolsa, acho que deveriam normalizar", apontou um usuário do Twitter. "Não julgo, eu sempre levo rolinho primavera embora do rodízio de sushi", disse outro perfil.