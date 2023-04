Granola na salada? Misturas crocantes incentivam alimentação saudável

'Falo que as minhas granolas fazem a pessoa levar uma alimentação mais saudável', aponta Mariana Abud (foto: Letícia Almeida/Divulgação)

Maná é uma palavra bíblica que se refere ao alimento que cai do céu. Mariana Abud, da Maná, não faz milagre, mas tem o poder de criar granolas "dos deuses". Artesanais e com ingredientes de verdade, elas são complementos de sabor e crocância para frutas, iogurtes e até saladas.

Formada em publicidade, Mariana começou a cozinhar por necessidade. Como ficava o dia inteiro fora de casa, e tentava seguir uma alimentação saudável, preparava tudo o que ia comer no trabalho, de café da manhã a almoço e lanche.



Com o tempo, ela foi pegando o gosto pela cozinha e decidiu deixar o emprego para lançar uma marca de comida saudável congelada, a Maná Fast Food.





Cada semana era um cardápio diferente. Um dia, Mariana teve a ideia de fazer granola. “Fiz o que buscava como consumidora, um produto gostoso e saudável. As granolas saudáveis que encontrava eram sem graça e as que achava gostosas não eram saudáveis”, conta.



Esse era o mesmo dilema de muitas pessoas, que elogiavam a sua receita por ter castanhas de verdade e pouco açúcar.





Com a ideia de unir sabor e saúde, ela chegou a uma lista de ingredientes incomum, que se destaca pela presença de avelãs torradas, coco em lascas, cranberry desidratada (Mariana acha muito mais gostosa que passas), açúcar mascavo, óleo de coco (muitas granolas são feitas com óleo vegetal de má qualidade ou manteiga) e suco de laranja.



“Hidrato a mistura seca com suco de laranja antes de levar ao forno. Fica com muito mais sabor”, justifica.





Os pratos da Maná Fast Food podiam variar, mas granola tinha que ter todos os dias. O interesse crescente pelo mix levou Mariana a mudar o foco do seu negócio. Em 2017, virou Maná Granolas.





Mix de castanhas e sementes levam crocância a todo tipo de preparo (foto: Letícia Almeida/Divulgação)



As granolas levam ingredientes selecionados, frescos e de verdade. Não há nada de corantes ou aromatizantes. Mariana enfatiza que todos os sabores são naturais e acrescenta que as receitas agradam porque fogem das misturas básicas industrializadas, que enchem as prateleiras dos supermercados. Pelo fato de serem artesanais, ficam muito mais crocantes e saborosas.





Hoje a marca trabalha com cinco receitas. A número 1 é a mesma do início da história, que tem como base farinha de coco, aveia, semente de abóbora, semente de girassol, flocos de arroz, castanha do pará e os outros elementos já descritos.





A lista se repete na número 2, com a diferença de não ser adoçada (nem com adoçante) e não ter aveia. Por isso, é indicada para quem quer (ou precisa) reduzir a ingestão de açúcar e glúten. “Ela perde no doce, mas ganha na crocância porque tem mais flocos de arroz.”

Granolas pedaçudas

Na sequência, foram lançadas as granolas pedaçudas, chamadas de “crunchudas” por Mariana. São misturas que você pode comer pura, com as mãos, igual pipoca. Isso porque, antes de ir ao forno, os ingredientes são envolvidos por caramelo e acabam formando pequenos blocos.



“Acho caramelo algo sensacional e sempre tentei buscar uma receita que não fosse de açúcar”, explica.









As granolas pedaçudas são uma opção de lanche para comer com as mãos, igual pipoca (foto: Vitor Goulart/Divulgação)

A número 4 é quase igual, só que tem o acréscimo de chia, leite de coco e sal rosa, que dá um toque salgado.



Foi assim que a publicitária inventou o caramelo de tâmara com mel, que pode ser encontrado em duas granolas. Entre elas, a número 3, que mistura aveia, flocos (milho e arroz), castanhas (pará, caju e amêndoas), coco (ralado e em lascas) e cacau em pó.A número 4 é quase igual, só que tem o acréscimo de chia, leite de coco e sal rosa, que dá um toque salgado.

Por último, entrou no cardápio a granola número 5, também no estilo pedaçuda e com caramelo, que traz um sabor marcante de amendoim. O motivo: um caramelo de pasta de amendoim e mel envolve todos os ingredientes.



“Muita gente fala que parece pé de moleque ou paçoca”, conta. Essa ainda tem whey protein, o que faz aumentar a concentração de proteína.





Pensa que acabou? Mariana já tem receitas guardadas para lançar aos poucos. Como ela observa, é tão grande a variedade de sementes, castanhas e frutas secas que os sabores de granola são infinitos. Ainda mais para quem está sempre testando combinações.





Todas as misturas caem bem com frutas, iogurte, açaí e sorvete. Experimente também adicioná-las em saladas. Na verdade, elas levam crocância a todo tipo de preparo. Muito mais interessante, defende Mariana, do que acrescentar uma castanha sem graça.





As pedaçudas são uma opção de lanche rápido e saudável. “Falo que as minhas granolas fazem a pessoa levar uma alimentação mais saudável. Dá vontade de comer fruta, o iogurte vira outro e elas ainda são um lanche completo (nutritivo e ao mesmo tempo gostoso) na hora da correria”, aponta Mariana, que mantém a produção totalmente artesanal.





As granolas são vendidas em potes de vidro e saquinhos fáceis de carregar na bolsa.

