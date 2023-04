Internautas sofrem com a chegada da segunda-feira e semana sem feriado

Perfis do Twitter fazem memes sobre a semana ter 5 dias úteis (foto: Reprodução/ Twitter ) A internet amanheceu triste na manhã desta segunda-feira (24/4), mas não o suficiente para deixar de fazer memes. Após dois feriados prolongados no mês de abril, o cidadão brasileiro está desolado por precisar passar uma semana tradicional, com 5 dias úteis. Para lidar com a tristeza, não faltaram memes nas redes sociais.





Para muitos internautas, não há nada pior do que acordar cedo em uma segunda-feira. Um feriado prolongado com o final de semana pode animar algumas pessoas, como aconteceu na sexta-feira santa (7/4) e no feriado de Tiradentes (21/4). Mas precisar voltar à realidade pode ser intragável para alguns.













Leia mais: Semana de 4 dias: o que experiências mostram sobre futuro do trabalho Isso porque, com a mudança no modelo de trabalho, as empresas tiveram um ligeiro crescimento no faturamento. Para o trabalhador, a rotina menos cansativa pode ser um fator positivo para seu rendimento e produtividade. Após o teste, os profissionais impactados com a nova dinâmica de trabalho ficaram bastante satisfeitos com a nova rotina.





Por aqui, enquanto a maioria das empresas não adotam esse modelo, os trabalhadores seguem frustrados com os 5 dias úteis, porém, com muito humor. Alguns perfis demonstraram positividade, pois apesar da semana ter 5 dias úteis, o final de semana se prolonga com feriado na próxima segunda-feira (1/5).





Começando mais uma semana com 5 dias úteis %uD83E%uDEE4 \ maaaaaaaaaaaaaaas segunda que vem é feriado! %uD83D%uDE04 pic.twitter.com/bh2YrAFrgr %u2014 POPline %uD83C%uDFA7 (@POPline) April 24, 2023





Há, ainda, aqueles que ficaram felizes, pois vão receber o pagamento na sexta-feira.