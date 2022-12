Perfil viraliza ao fazer memes com fotos de galinhas se olhando no espelho

O administrador do perfil é um fã do conteúdo que produz e se diverte com as artes (foto: Reprodução Redes Sociais)

Com frases irônicas e fotos de galinhas em situações atípicas, o perfil ‘Galinhas inseguras’ conquistou a internet. O humor dos “memes” está presente na identificação do público com a arte, que é postada no Twitter e no Instagram, onde acumula mais de 189 mil seguidores.

O crescimento da página foi bastante espontâneo. “Foi muito do nada e eu fui postando mais conteúdo. Encontrei mais fotos de galinhas se olhando no espelho. E, por incrível que pareça, tem muita galinha se olhando no espelho e eu acho isso sensacional”, disse.

Daniel é um fã do conteúdo que produz e se diverte com as artes. Ele faz edições, coloca peruca e até vestido nos animais. Os seguidores também mandam imagens para serem publicadas. “Eu acho muito legal. Teve um filho de um seguidor que fez uma galinha no minecraft e eu achei incrível”, contou.

Oliveira disse que ainda não trabalha com redes sociais. “Será que vem aí?!”, brincou. Ele trabalha em uma empresa com carteira assinada e a página surgiu como um passatempo que pode se tornar emprego. “O alcance da página está em quase 4 milhões. Está indo bem”.

“Eu fico muito feliz que as pessoas se identifiquem. Eu achei que era uma besteira que só eu via graça. E eu vi um monte de gente achando legal também”, contou, alegre.