Viral: escritora faz viagem de Uber com mãe de leitora de suas obras

Em uma chamada de vídeo, a escritora Iris Figueiredo conversou com a filha da motorista, que mostrou o livro 'Céu sem estrelas' (foto: Reprodução)



Peguei um Uber pra casa e, conversando com a motorista (Paolla) ela me contou que a filha dela ama ler. Eu disse que sou escritora. Aconteceu isso daqui %uD83D%uDE2D pic.twitter.com/DxtJK1PIUs %u2014 Iris Figueiredo * Um passo de cada vez %uD83C%uDFB8 (@irisfigueiredo) December 14, 2022

A escritora Iris Figueiredo compartilhou nas redes sociais um momento fofo com uma entusiasta de suas obras. A coincidência ocorreu durante uma viagem em um carro de aplicativo. A filha da motorista é quem lia o livro.Iris comentou sobre o trabalho, e a condutora disse que é mãe de uma leitora árdua. Em uma chamada de vídeo, a escritora conversou com a filha da motorista da Uber, que mostrou o livro “Céu sem estrelas”.Iris gravou o momento e publicou no Twitter. A postagem viralizou e conta com mais de 347 mil visualizações. “Sério, quais as chances de um negócio desses acontecer? Eu tô feliz demais”.A autora revelou que um caso parecido aconteceu um tempo depois. “Também descobri hoje na confraternização que uma das novas servidoras do meu trabalho (o setor dela é em outro prédio e fazemos turnos diferentes) é minha leitora e já foi até pegar meu autógrafo”.Seguidores de Figueiredo afirmaram que o momento foi muito fofo e “aqueceu o coração”. "Berrei aqui junto com vocês! que coisa mais linda esse encontro", disse um perfil.Outros exaltaram os trabalhos da escritora. "Li pela primeira vez em uma biblioteca pública. Desde então, já reli cinco vezes", comentou uma pessoa.