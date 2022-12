Artista desenha 'Wandinha' como personagem de 'Turma da Mônica'

Usando os traços famosos de Maurício de Sousa, desenhista brasileiro transformou a personagem de Jenna Ortega em uma moradora do Bairro Limoeiro (foto: Reprodução/ Netflix/ Instagram)

A filha mais velha da ‘Família Addams’ voltou à boca do povo após a Netflix estrear ‘Wandinha’ no final de novembro. A personagem, interpretada por Jenna Ortega, ganhou espaço nas redes sociais e virou até parte de outros universos.





Tudo isso graças ao desenhista brasileiro Matheus Ferreira. Ele levou Wandinha para o bairro do Limoeiro e, em uma arte digital, transformou a personagem em integrante da ‘Turma da Mônica’, imitando os traços de Maurício de Sousa.

“Ela ia fazer parte da turma do Penadinho”, disse uma seguidora do artista, em referência ao simpático fantasminha do universos de Maurício de Souza.



Além disso, o desenhista também transformou Wandinha em uma personagem de Simpsons. Para representar a palidez da personagem, ele apostou em um tom de amarelo claro.



Outra obra do artista foi usar os próprios traços para fazer sua própria versão da Wandinha. Dessa vez, em vez da tela do computador, ele usou a parede para fazer o desenho.



Outros personagens

Além de Wandinha, Matheus fez outros desenhos de nomes bem famosos. Gil do Vigor e Xamã viraram personagens da Turma da Mônica.



Glória Groove e Luciano foram retratados no universo de Simpsons. Já Olívia Rodrigo foi desenhada como uma menina superpoderosa.

Matheus também fez desenhos em forma de homenagem a Marília Mendonça, Richarlison e Juliette. Conheça o artista: