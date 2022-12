'Wandinha' ou 'Wednesday'? Internet briga por dublagem de séries e filmes

Dublagem de filmes e séries provocou uma briga sobre cultura e elitismo (foto: Divulgação )

A briga começou com uma publicação que questionava como ‘ Wednesday ’ se tornou ‘Wandinha’. A internet levantou o ponto de que dublagem não é tradução literal. Ou seja, leva em conta aspectos culturais e gírias para traduzir o material.

O nome da personagem surgiu por causa de uma cantiga infantil tradicional norte-americana que diz que crianças que nasceram nas quartas-feiras são “cheias de aflições”.



“O poema em tradução literal não faria sentido em português, e foi necessária a adaptação do nome e do texto para que seja compreendido em sua totalidade por uma outra cultura. Imaginem uma tradução literal do Caetano ou do 'Auto da Compadecida'?”, escreveu um perfil no Twitter.

“O motivo é transliteração e licença criativa”, pontuou outro usuário, que citou exemplos, como “Don Ramón virou Seu Madruga” e “Bugs Bunny virou Pernalonga”.

A defesa também pontuou que as dublagens dos filmes ‘Nova onda do imperador’ e ‘Tá dando onda’ têm um charme especial e acrescentaram para o sucesso da comercialização das produções no Brasil.

EU SÓ QUERIA COMENTAR QUE A NOVA ONDA DO IMPERADOR É UM FENOMENO EM PORTUGUES PORQUE A TRADUÇÃO DEIXOU MUITO MAIS DIVERTIDO E MELHOR DO QUE EM INGLES E AS VEZES ISSO ACONTECE https://t.co/eMkX9LIU3p %u2014 Bells | Lestat Stan Account (@bellescreve) December 5, 2022 eu não entendo como as pessoas podem reclamar da tradução/dublagem brasileira quando ela nos proporcionou isso aqui pic.twitter.com/YvDvdBl0g0 %u2014 marieh %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@demisbreathe) December 6, 2022

Críticas

Os perfis contra a dublagem dizem que a adaptação perde um pedaço da cultura do país de origem da produção. “Eu me sinto roubada quando vejo tanta coisa que eu perdi por ter sido apresentada a adaptações ruins na minha infância. Tanta coisa que, quando eu cheguei aos EUA, tive que aprender de novo, porque a obra que chegou até mim no Brasil era completamente diferente”, escreveu um perfil.

o crime de tradução nessa história toda na vdd foi os católicos lusófonos chamarem os dias da semana por números-feira ao invés de deixar as homenagens aos astros



wandinha poderia ter sido mercúria muito mais legal %u2014 aline (@tdbem) December 5, 2022

“O malabarismo do brasileiro médio defendendo a tradução ruim de um nome 'porque fica mais fácil' em vez de defender que todos tenham acesso ao estudo de outras línguas para que não sejam necessárias essas adaptações esdrúxulas Wednesday/Wandinha”, diz.





Outros perfis rebateram este pensamento afirmando ser uma ideia elitista.

Incusive eu me sinto ROUBADA quando vejo tanta coisa que eu perdi por ter sido apresentada à adaptações merdas na minha infância. Tanta coisa que, quando eu cheguei nos EUA, tive que aprender de novo, porque a obra que chegou até mim no BR era completamente diferente. %u2014 Maria Renata (@mrenatafranca) December 5, 2022 Ah me poupe! Tradução é INTERPRETAÇÃO. Uma tradução corrente conhece a cultura local e o que faz sentido, é muito mais do que trocar as palavras de um idioma pro outro, ela precisa fazer sentido no idioma de destino.

Agora, se for uma tradução técnica, tudo bem. Oq n é o caso https://t.co/okX57PJevu %u2014 Teacher Karina %u2764 (@TeacherKarinaa) December 6, 2022

O perfil aumentou a discussão e defendeu que os países deveriam ser chamados pelos nomes de origem: “Inclusive até a tradução de nome de país, EUA, Reino Unido, me soa estranha hoje em dia. Não tem por que não usar o nome original escolhido pelo povo detentor daquele nome. Se o povo chama seu país de Deutschland, por que outro povo se sente no direito de chamar de Alemanha?”.Outros perfis rebateram este pensamento afirmando ser uma ideia elitista.

A série ‘Wednesday’, sobre a personagem Wandinha Addams, de "A Família Addams", abriu uma discussão nas redes sociais sobre dublagem de filmes e séries, principalmente produções audiovisuais norte-americanas. A adaptação do nome da protagonista, que é ‘quarta-feira’, em tradução para o português, foi criticada por perfis por “perder a essência da personagem”, enquanto outros defendem que o nome se tornou mais acessível para o público brasileiro.