Garota finge que é amiga da Wandinha para brincar com a avó e viraliza

A garota disse para avó que a 'amiga' se chama 'Quarta-feira', um nome 'russo' (foto: Divulgação Netflix)



A menina enviou uma foto de um banheiro preto, falando que está na casa de uma colega que ela “conheceu na rua”. Assustada, a avó pediu para a neta ir embora, porque a suposta amiga tem uma “energia ruim”.

Leia mais: Garota viraliza ao aparecer na TV dançando Blackpink

Para deixar a história mais convincente, a garota enviou fotos de Jenna Ortega, que é a atriz que interpreta a personagem principal.

“O nome dela é diferente, é uma coisa russa, eu acho. O nome dela é Quarta-feira”. A personagem originalmente se chama “Wednesday”, quarta-feira em inglês.

A garota gravou a tela da conversa e postou nas redes sociais. O vídeo viralizou e conta com mais de 50 mil curtidas no Instagram.

A série Wandinha se tornou a nova queridinha da internet, com um enredo cativante e personagens excêntricos, principalmente a protagonista, que gosta de coisas mórbidas e só usa preto. Como no Brasil “a zoeira nunca tem fim”, uma garota fez uma brincadeira com a avó, fingindo que é amiga da personagem principal.