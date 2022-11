Mão tiktoker viraliza com dancinhas na internet

O perfil no Tiktok fez um dueto com o administrador que ficou conhecido depois de fazer a coreografia no trabalho (foto: Reprodução/Redes sociais) Um perfil que reproduz danças famosas com a mão viralizou nas redes sociais, nesta semana. Nos vídeos, o membro superior performa com detalhes as coreografias que estão em alta na internet. Para os usuários do Twitter, a habilidade apresentada é surpreendente.





“Estou 100% fissurado nos vídeos dessa mãozinha dançando”, compartilha o perfil identificado como Caio César, no twitter.

Estou 100% fissurado nos vídeos dessa mãozinha dançando pic.twitter.com/xkZH52ZL5L %u2014 Caio César (@geocaio) November 29, 2022









As dancinhas da rede social, por si só, são atrações que têm se destacado atualmente. Os hits somados à habilidade incomum de replicar as coreografias com as mãos causam surpresa no público, que valoriza o domínio e a precisão dos movimentos.





“Queria ter esse controle do meu mindinho, mas se eu o movimento meu anelar vai junto”, conta um usuário do twitter.

queria ter esse controle do meu mindinho, mas se eu o movimento meu anelar vai junto %u2014 joana (@giovana00) November 29, 2022 eu honestamente não entendo como as pessoas têm esse tipo de habilidade com as mões sabe COMO QUE ESSA PESSOA TÁ FAZENDO ISSO CARA %u2014 clébinho lábio fino morador de cu pequeno (@scarstxmybeauty) November 29, 2022 isso aqui requer uma habilidade do caralho ta??? eu to abismado https://t.co/2LOd6eNoca %u2014 dave %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@davidavodave_) November 30, 2022

Mãozinha da Wandinha

Com o lançamento da série Wandinha, sucesso da Netflix estrelada por Jenna Ortega, os brasileiros logo associaram a mão dançante com a mão do universo Addams. Nas redes sociais, os comentários sugerem que o membro da série virou tiktoker.





“A mãozinha enquanto a Wandinha toca o violoncelo”, afirma um perfil.