Menina viraliza ao cortar bolo rompendo tradição

"Nem sei para que vida. O que tem vida com bolo?", questiona a garota (foto: Reprodução/Redes sociais ) O momento em que uma garota pretende partir o bolo de seu aniversário viralizou nas redes sociais, nesta semana. Mas não foi o simples corte da sobremesa que chamou atenção. O destaque ficou nas falas céticas sobre a vida, ditas por Julia, no momento de agitação.





“Nem sei para que vida. O que tem vida com bolo?”, questiona a garota que completou oito anos de idade.







Segundo a mãe, o corte deveria ser de baixo para cima, para a “vida subir”, mas Julia não se importa com a superstição e afirma: “Deixa que minha vida desce, para que fazer isso?”.





Repercussão na web

O vídeo publicado pela irmã da menina, identificada como Lívia, já conta com mais de 7,5 milhões de visualizações no TikTok. Na legenda da publicação, a jovem brinca com a revolta da mais nova: “A pobre vida de Julia”.





Enquanto nos comentários as pessoas afirmam ter se identificado com a criança e destacam a sensatez da menina ao questionar a relação entre o bolo e a vida.





Outros usuários destacam que os 23 segundos são tão cativantes, que não conseguem selecionar um melhor momento.





“Não sei qual parte é melhor, quando a mulher fala que a que é pra vida subir e a criança fica com uma cara de ponto de interrogação e em seguida já manda que quer que a vida desça, ou ela desacreditando desse mito e falando ‘o que tem a ver a vida com bolo?’”, afirma um perfil no twitter.

