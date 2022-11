Ratinho ilhado viraliza ao roubar torcida em transmissão de jogo do Brasil

É possível ver o roedor isolado na base de uma mesa para escapar da enxurrada causada pela chuva (foto: Reprodução/Redes sociais) Um rato ilhado roubou a cena no último jogo do Brasil pela Copa do Mundo, no Catar. O que deveria ser a torcida brasileira acompanhando a partida, se tornou um drama angustiante para que o animal se salvasse da enchente. O incentivo viralizou nas redes sociais e dividiu as opiniões entre piedade e repulsa.









No vídeo, que conta com mais de 1.2 milhão de visualizações no Tiktok, é possível ver o roedor isolado na base de uma mesa para escapar da enxurrada. O nível da água de chuva é alto e intenso, impedindo que o rato consiga escapar.









Por último, o que parece ser a comemoração de um gol da seleção brasileira é na realidade a euforia das pessoas que estavam na torcida para que o bichinho conseguisse sair daquela situação.





“Todo mundo só conseguiu prestar atenção e torcer por ele”, afirma o perfil.

Web reage

Não demorou muito para que a situação inusitada se espalhasse pelas redes sociais. No twitter, o conteúdo dividiu opiniões; de um lado algumas pessoas compartilham compaixão pelo animal e afirmam estar “rindo e com pena ao mesmo tempo”; de outro lado, houve repulsa.





Segundo a criatividade dos perfis, o roedor expandiu as barreiras da ficção e ganhou protagonismo na versão nacional. Em uma variante, citada nos comentários, o Ratatouille brasileiro é um guerreiro que não deixa barato nem para as enchentes. Para outro perfil, a terceira sequência de “Stuart Little" será sua vida adulta no Brasil.

rindo e com pena ao mesmo tempo pic.twitter.com/iXtduU36JE %u2014 paiva (@paiva) November 29, 2022 o terceiro filme do stuart vem aí: "stuart little e a vida adulta no brasil" %u2014 Carla (@devezemsempre) November 30, 2022 ratatouille brasileiro é guerreiro, nao deixa barato nem pra enchente %u2014 hakaka (@wtfhaka) November 30, 2022





Por outra perspectiva, os usuários não compreendem a calma de quem presenciou a cena, nem conseguem ignorar a possibilidade de doenças ao observar o conteúdo.