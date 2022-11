'Wandinha': internet pede segunda temporada de série da Netflix

A produção da Netflix quebrou recordes de audiência (foto: Reprodução/ Netflix)

Há uma semana, a Netflix lançou sua mais nova aposta: “Wandinha”. A série dirigida por Tim Burton e estrelada por Jenna Ortega traz a filha da “Família Addams” em uma versão adolescente tentando se adaptar em um novo colégio.

A aposta deu certo e “Wandinha” se tornou a série de língua inglesa mais vista em uma semana no serviço de streaming, acumulando 341,2 milhões de horas assistidas. O lançamento supera o sucesso de “Stranger things” e está no Top 1 da plataforma em 83 países, segundo informações compartilhadas no perfil oficial de “Wandinha” nas redes sociais.





Desde o lançamento na última quarta-feira (23/11), a série também está entre os assuntos mais comentados do Twitter. Os internautas não poupam elogios à produção, que faz jus ao clássico “Família Addams”, em especial pela performance de Jenna Ortega, que entregou uma Wandinha com sentimentos complexos e que não pisca durante as cenas.

Outra performance elogiada é a de Victor Dorobantu, que dá vida ao Mãozinha. A performance do romeno agradou e rendeu memes, com a internet dizendo que o personagem é mais carismático que Jade Picon na novela “Travessia”.

Com efeitos especiais bem feitos e uma trama envolvente para agradar desde os novos fãs até aqueles que acompanharam a primeira versão de “Família Addams”, a internet faz um apelo à Netflix, para que a segunda temporada da série seja anunciada. Apesar do pedido dos espectadores, a plataforma de streaming ainda não confirmou a sequência da produção. Veja algumas reações (e memes) nas redes sociais:

BAITA ATUAÇÃO! Jenna Ortega quase nunca pisca os olhos ao interpretar Wandinha Addams. Depois que ela tentou não piscar numa tomada inteira, o Tim Burton adorou o resultado e aderiu na série inteira. pic.twitter.com/pYulGJKkVl %u2014 iClaquete %uD83C%uDFAC (@iClaquete) November 29, 2022

O mãozinha da Wandinha é carismático demais, como pode uma mão ter mais carisma e atuar melhor que Jade picon pic.twitter.com/jb52zD6Cyr %u2014 chá de kamomila (@kamscout) November 27, 2022

eu esperando a netflix lançar a segunda temporada de wandinha dps de assistir a primeira em um só dia #wednesdaynetflix pic.twitter.com/ZiAzNHgZRu %u2014 ana | rumo ao hexa %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@anaamariams) November 23, 2022

Eu depois de assistir o primeiro episódio de Wandinha pic.twitter.com/nM4NdT7Mog %u2014 gui (@guilherrrrme) November 26, 2022

To com abstinência de wandinha %u2014 LUÍSA SONZA %uD83D%uDC45 (@luisasonza) November 29, 2022