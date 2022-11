Autora brasileira acusa série '1899', da Netflix, de plágio

Série "1899", da Netflix (foto: Netflix/Reprodução )

A quadrinista brasileira Mary Cagnin acusou a Netflix de plágio na série "1899". Por meio do Twitter, a autora afirmou ter ficado em choque com as semelhanças no seriado do serviço de streaming com a obra dela, "Black Silence", criada em 2016.“Está tudo lá: a pirâmide negra, as mortes dentro do navio/nave, a tripulação multinacional, as coisas aparentemente estranhas e sem explicação. Os símbolos nos olhos e quando eles aparecem”.Mary afirma ter ido a Gotemburgo, na Suécia, para participar de uma feira internacional de livro muito famosa e influente na Europa. Segundo ela, o convite partiu da embaixada brasileira, em 2017.“Participei de painéis e distribuí o quadrinho ‘Black Silence’ para inúmeros editores e pessoas do ramo. Não é difícil de imaginar o meu trabalho chegando neles”.Conforme Mary, o quadrinho, ou Graphic Novel, teria sido entregue e disponibilizado para outros leitores na versão em inglês.“Já chorei horrores. Meu sonho sempre foi ser reconhecida pelo meu trabalho nacionalmente e internacionalmente. E ver uma coisa dessas acontecendo realmente parte meu coração”.“Black Silence” é uma obra curta. Atualmente, o quadrinho também está disponível no formato on-line para que as pessoas possam ler.entrou em contato com Mary Cagnin e a Netflix para entender o caso, mas até o fechamento da matéria não obteve retorno. O espaço segue aberto para a declaração das duas partes.