Aguardada continuação de 'Enola Holmes" chega à Netflix nesta sexta (4/11)

Millie Bobby Brown, a eterna Eleven de "Stranger things", protagoniza "Enola Holmes 2" (foto: Alex Bailey/Netflix )



As aventuras da destemida e impetuosa Enola Holmes – papel de Millie Bobby Brown, a eterna Eleven de “Stranger things” – vão continuar, depois de um hiato de dois anos.









Assim como o antecessor, “Enola Holmes 2” é baseado na coleção de livros “Os mistérios de Enola Holmes”, de Nancy Springer. Neles, a jovem protagonista segue os passos do irmão afamado e se torna detetive particular, estabelecendo-se em Londres.





A carreira dela, porém, não está tão movimentada no segundo filme. Resignada às dificuldades da vida adulta e começando a achar que sua ambição como investigadora foi um tanto exagerada, Enola está prestes a largar tudo. Até que uma garota a procura, buscando ajuda para encontrar a irmã desaparecida.





A missão se mostra cada vez mais desafiadora. Na investigação, Enola mergulha em um mundo novo e perigoso, repleto de fábricas cinzentas e ambientes coloridos de Londres.





O que parecia ser tarefa fácil empurra a jovem para uma conspiração mortal. E ela vai precisar contar com todos os aliados possíveis na resolução do mistério. Inclusive do próprio Sherlock.

Estrela, produtora e figurinista

Em entrevista à publicação americana Entertainment Weekly, Millie disse que o papel de Enola pode ser o momento mais importante da carreira dela.

"Isso porque o filme foi algo que eu também desenvolvi (é uma das produtoras). Todos no set me respeitavam e me ouviam. Foi um ambiente agradável para poder experimentar, ousar", contou.

Como produtora, a jovem atriz, de 18 anos, garante ter participado de todo o processo – da elaboração da história à direção de arte, com foco especial no figurino, que ela ajudou a criar.