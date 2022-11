Festival exibe 33 filmes italianos de graça, a partir de sexta-feira (4/11)

"Seca" mostra cidadãos de Roma às voltas com a falta de água (foto: Festival de Cinema Italiano/divulgação)







Tem início nesta sexta-feira (4/11), em formato presencial e on-line, o Festival de Cinema Italiano no Brasil. Até 4 de dezembro, serão exibidos gratuitamente 33 longas, entre produções inéditas e a retrospectiva “Musas do cinema italiano”.





Da produção contemporânea destaca-se “Seca”, de Paolo Virzì, estrelado por Monica Bellucci e Silvio Orlando. O drama é ambientado em Roma. Um grupo de personagens, jovens e velhos, marginalizados e bem-sucedidos, têm as vidas interligadas a partir da ausência de chuva, que traz graves consequências para a cidade e sua população.

Drama familiar

Outra aposta do evento é “Os irmãos De Filippo”, baseado em uma história real, de Sergio Rubini, estrelado pelo ator Giancarlo Giannini.





Em Nápoles, no início do século passado, os três filhos naturais do famoso comediante Eduardo Scarpetta (Giannini) vivem com a mãe. Negligenciados pelo pai famoso, eles enfrentam situação difícil, pois a herança ficou com a família legítima do artista.

"Os irmãos De Filippo" relata drama da família do comediante Eduardo Scarpetta (foto: Festival de Cinema Italiano/divulgação)





Já “Musas do cinema italiano” vai exibir 16 filmes. O clássico “Roma, cidade aberta” (1945), de Roberto Rossellini, traz Anna Magnani como a viúva Pina. Ela é apaixonada pelo vizinho Francesco (Francesco Grandjacquet), com quem pretende se casar.





Pina está grávida e Francesco é ateu. Em meio à ocupação nazista, eles contam com a colaboração de Don Pietro Pellegrini (Aldo Fabrizi), padre católico que ajuda qualquer um que seja contrário a Hitler. Com isso, o religioso apoia Giorgio Manfredi (Marcello Pagliero), figura essencial para a resistência aos nazistas.

Sophia, Claudia e Monica



Sofia Loren está em dois filmes da mostra – “A bela moleira” e “Pão, amor e...” (ambos lançados em 1955) – e Claudia Cardinale em três – “A moça com a valise” (1961), “Violência e paixão” (1974) e “À meia-noite, a ronda do prazer” (1975).

Monica Vitti, que morreu em fevereiro aos 90 anos, será homenageada com a exibição de “Ciúme à italiana” (1970), de Ettore Scola.





Em BH, o festival terá sessões nos Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes, Centro Cultural Unimed-BH Minas, em Lourdes, e no auditório da Faculdade de Letras da UFMG, no câmpus da Pampulha.

FESTIVAL DO CINEMA ITALIANO

Desta sexta-feira (4/11) a 4 de dezembro. Todas as sessões, presenciais e on-line, são gratuitas. Programação completa em https://festivalcinemaitaliano.com