Desmaio ou coreografia: influenciadora de BH viraliza ao cair durante dança

Com um vídeo em que desmaia durante uma apresentação de dança, uma influenciadora de Belo Horizonte viralizou nas redes sociais. Myllena Henriques se apresentava ‘Watch me (Whip / nae nae)’, do Silentó, quando caiu no chão.

O vídeo do desmaio durante a dança viralizou no Tiktok e conta com mais 9 milhões de visualizações

O momento foi postado no TikTok e conta com mais de 9,3 milhões de visualizações. Na legenda, ela diz que desmaiou e o público pensou que era parte da dança, por isso não a ajudou.

Ela levantou rapidamente e continuou a dança. Em entrevista ao Estado de Minas, Myllena revelou que foi a primeira vez que o desmaio aconteceu. “Eu já estava meio tonta no início, depois de um passo específico acabou desencadeando uma tontura maior, então acabei desmaiando”, disse.

Myllena conta que ficou muito surpresa com a repercussão do vídeo no Tik Tok. “Eu não esperava que tantas pessoas vissem”. Alguns comentários da publicação duvidaram se o caso era real ou feito para viralizar. A dançarina rebateu e postou o vídeo completo da apresentação e uma montagem com o momento do desmaio em comparação à coreografia original.

“Eu não queria de forma alguma ter que justificar algo que aconteceu comigo e que só eu sei como foi, porém, como muitas pessoas comentaram coisas desse tipo, vim provar”, escreveu na legenda. “Antes que falem que foi pela batida de cabelo, não foi, pois eu já estava acostumada. tô com dor de cabeça, mas tô bem”.

Myllena posta vídeos de dança nas redes sociais, principalmente no Tiktok. “Nunca fiz aula de dança nem nada do tipo, eu danço por gostar mesmo, aprender as coreografias na internet e faço”, disse.