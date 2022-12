Menino ganha fantasia do Fofão e viraliza na internet

No vídeo é possível ver a animação da criança com o presente de Natal (foto: Reprodução/Redes sociais ) O momento em que um garoto é presenteado com uma fantasia do Fofão viralizou nas redes sociais, nesta semana. A felicidade da criança ao ser surpreendida com o presente da mãe, cativou os espectadores que destacaram: “Que vídeo incrível”.





A surpresa foi planejada pela mãe do garoto, no Tik tok identificada como Aninha Martins. Ela conta que a fantasia é a realização de um sonho para o filho que deseja fazer parte da carreta da alegria. Com isso, se juntou aos avós e à tia da criança para dar o traje do personagem, como lembrança de Natal para o menino.









No vídeo é possível ver a animação da criança. A cada peça experimentada, ele incorpora a dança dos personagens, que fazem parte da atração desejada.

Viralizou na internet

Não demorou muito para que o vídeo se espalhasse pelas redes sociais. Nos comentários da publicação, que já conta com mais de 1.6 milhão de visualizações, o público considera "o melhor vídeo que eu já viram" e destaca a dança do garoto.





“Lenda que incorporou o personagem logo em seguida”, comentou o perfil oficial da bebida Guaraná Antarctica, na postagem de Aninha.





“A dancinha. Que fofo”, afirmou outro usuário.





No twitter, os usuários também consideraram o conteúdo "incrível". E além da coreografia sinalizam a essência brasileira com o presente comunitário.





“‘Meu, da sua avó, do seu avô e da sua tia tá!?’ O presente comunitário é um patrimônio cultural brasileiro.”, aponta um perfil na rede social.