Turistas ajudam polícia a capturar ladrão e história viraliza

Após a perseguição, conseguiram recuperar o celular, mas por causa de um vacilo do ladrão, a história se torna ainda mais incomum (foto: Reprodução/Redes sociais) Roubo e perseguição, uma experiência traumática para turistas portugueses em viagem ao Rio de Janeiro rendeu o que o público tem chamado de “a melhor história” das redes sociais. Tudo começa com um roubo de celular na Praia de Copacabana e acaba com a descoberta de um esquema de ladrões e uma traição.





O caso contado pelo empreendedor lusitano Leandro Rodrigues em seu Tik Tok foi publicado no último dia 6 e cativou os usuários da plataforma, atraídos pelas surpresas do relato. No vídeo, ele descreve sua chegada com um amigo na Cidade Maravilhosa. Segundo o jovem, a dupla já tinha sido alertada do perigo, mas, antes do esperado, foram furtados.





A casa caiu

Os amigos chamaram a polícia e com os agentes seguiram a localização do aparelho, que levava à Favela do Pavão. Após a perseguição, conseguiram recuperar o celular, mas, por causa de um vacilo do ladrão, a história que já parecia memorável para a dupla de turistas se torna ainda mais incomum.

Leandro conta que o ladrão acessou sua conta da rede social Messenger, do celular furtado, e mandou mensagens para a namorada. Na conversa ele afirma que pegou o celular para ela. Além disso, mensagens com outros amigos em que planejavam furtos ficaram registradas no aparelho.





“Desmantelamos uma rede de assaltos no Rio de Janeiro da Favela do Pavão”, afirma o lusitano.





O relato não acaba por aí, fiscalizando o perfil do homem que havia furtado o telefone, a polícia também descobriu que ele recebia fotos de mulheres nuas e traía a namorada.





Internet reage

O caso contado pelo turista português em seu Tik Tok tem mais de um milhão de visualizações na rede e boas risadas nos comentários. Para os usuários da plataforma de vídeos, o conteúdo é um dos melhores que já viram “na vida”.





“Cara, em 10 minutos o cara acabou tendo a melhor história que já vi aqui no TikTok”, comentou um seguidor do lusitano nos comentários da publicação.





A narrativa e a descrição de Leandro são tão envolventes, que o público afirma ter assistido inúmeras vezes sem perder a graça.





“Eu vi 3 vezes e em todas eu quase me mijei de tanto rir hahahahahahahahaha”, conta uma internauta





A audiência ainda sugere que a história vire enredo de um filme: “Se isso fosse um filme eu assistiria com toda certeza”, afirma um perfil.