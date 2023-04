Mulher usa o mesmo brinco por 15 anos e sujeira impressiona; veja o vídeo

Um vídeo tem causado muito espanto - e nojo - nos usuários das redes sociais. As imagens feitas pela piercer e visagista auricular Paula Garcia mostram o acúmulo de sujeira na orelha de uma mulher que passou 15 anos usando um brinco de ouro.

“Algumas pessoas têm propensão a ter essa sujidade, não tiram a jóia por muito tempo, às vezes não têm o cuidado adequado com a higiene da orelha”, explicou a profissional no vídeo. Paula afirmou, ainda, que o acúmulo de sujeira é resultado do resíduo do metal da jóia, pele morta, creme e até maquiagem.

Para a limpeza, ela utilizou soro fisiológico, cotonete e um taper, uma espécie de “agulha” utilizada para aumentar os furos dos piercings. O vídeo viralizou e foi repostado por diversas páginas. Alguns o classificaram como satisfatório, assim como os registros de remoção de cravos. Para outros, as imagens causam nojo.

“Era tanta sujeira que o brinco quase virou um alargador”, disse um comentário. “Imagina o fedor…esse povo não limpa as joias não?”, criticou outro. “Eu teria vergonha de ir em alguém fazer uma higiene BÁSICA”, apontou outro perfil.

Já outro perfil resolveu dar uma dica de como fazer a higienização: “Eu raramente tiro meu brinco do segundo furo mas eu lavo ele empurrando pra frente e pra trás TODO DIA no banho, o furo e o brinco nunca ficaram sujos. Isso aconteceu porque ela ficou 15 anos sem nem ENCOSTAR no brinco para lavar e não pq ela nunca tirou.”



Como evitar a sujeira

A sujidade na orelha é causada por resíduos de metal, maquiagem, cremes e pele morta (foto: Reprodução / redes sociais)

Nos comentários, Paula explicou que o caso é normal. “Infelizmente, acontece com muitas outras pessoas, pois acham que o ouro não deixa resíduos, mas ele deixa, assim como outros metais”, afirmou.



A piercer ainda deu uma dica para evitar que a sujidade apareça: “Isso acontece porque seu corpo produz essa secreção a fim de fechar a perfuração. Mas recolocando a joia na perfuração e usando uma jóia em titânio, reduz bastante essa secreção. Já nos casos em que se está com um brinco há tanto tempo que fica difícil retirar o adorno, o ideal é fazer a remoção com um profissional, para não lesionar a pele.