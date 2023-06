Internet relembra legado de Dom e Bruno no Dia Mundial Do Meio Ambiente

Dom Phillips e Bruno Pereira: um ano do assassinato no Vale do Javari (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Há exatamente um ano, no dia 5 de junho de 2022, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips foram executados no Vale do Javari, na Região Amazônica. Como esta segunda-feira (5/6) também marca as comemorações do Dia do Meio Ambiente, muitos políticos, jornalistas e figuras públicas se manifestaram nas redes sociais para relembrar o caso e o trabalho em defesa da Amazônia que Dom e Bruno faziam.