Dia Mundial do Meio Ambiente: políticos e celebridades repercutem o tema

Nesta segunda-feira (5/6), é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nas redes sociais, políticos de diversos partidos e outras figuras públicas postaram sobre a importância da preservação da natureza.

A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972 e tem como objetivo ressaltar a importância da preservação ambiental e chamar atenção para os problemas recorrentes envolvendo a natureza.

No dia mundial do Meio Ambiente, reafirmamos nosso compromisso com a retomada da indústria com foco na atração de investimentos verdes, comprometidos com a sustentabilidade e com a baixa produção de carbono em toda a cadeia de produção. A neoindustrialização tem como preceitos%u2026

Nas redes sociais, a ONU Brasil postou um vídeo com o objetivo de causar reflexão sobre a geração incontrolável de resíduos nos últimos tempos. Chamando atenção para o aumento de plástico que subiu de 2 milhões de toneladas em 1950 para 348 milhões em 2017.

Famosos também aproveitaram a celebração para compartilhar mensagens de agradecimento à "Mãe Natureza”.

O tema repercutiu junto com a lembrança das mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Philips, brutalmente assassinados, há exatos um ano (5/6/2023), em uma expedição no Vale do Javari, uma das maiores terras indígenas do país, interior do Amazonas.