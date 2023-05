Lula fala em explorar a Amazônia após Ibama barrar a Petrobras

440

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante entrevista coletiva, nesse domingo (21/5), em Hiroshima, no Japão, falou sobre a necessidade de explorar a diversidade da Amazônia, tema que gera atrito entre parte de seu governo com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede). Para o chefe do Planalto é preciso "gerar empregos limpos" na região.









“Na Amazônia moram 28 milhões de pessoas. E essas pessoas têm o direito de trabalhar, comer. Por isso, precisamos ter o direito de explorar a diversidade da Amazônia, para gerar empregos limpos, para que a Amazônia e a humanidade possam sobreviver”, disse Lula.

O presidente afirmou que também não vê problema quanto à exploração na foz do rio, já que o projeto seria em “alto mar”, mas só vai voltar a falar sobre o tema quando estiver de volta ao Brasil. “Se explorar esse petróleo tiver problema para a Amazônia, certamente não será explorado, mas eu acho difícil, porque é a 530 quilômetros de distância da Amazônia”, destacou.





A declaração também contraria o parecer técnico do Ibama e a decisão do presidente do instituto, Rodrigo Agostinho, que relatou “inconsistências preocupantes” no projeto da Petrobras.





“Não restam dúvidas de que foram oferecidas todas as oportunidades à Petrobras para sanar pontos críticos de seu projeto, mas que este ainda apresenta inconsistências preocupantes para a operação segura em nova fronteira exploratória de alta vulnerabilidade socioambiental”, afirmou Agostinho.

Líder do governo critica

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), criticou a decisão do Ibama, afirmando que o instituto não ouviu os cidadãos do Amapá (seu estado) e nem o governo local. “O povo amapaense quer ter o direito de ser escutado sobre a possível existência e eventual destino de nossas riquezas”, disse.





A decisão irritou Randolfe, que decidiu deixar o partido Rede Sustentabilidade, onde ele era correligionário de Marina Silva. O senador também afirmou que vai lutar contra a decisão do Ibama. “Junto a todas as instâncias do governo federal, reuniremos todos aqueles que querem o desenvolvimento sustentável do Amapá, para de forma técnica, legal e responsável lutarmos contra essa decisão”, completou.