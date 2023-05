Dallagnol após apoio em Curitiba: 'Isso é só o começo'

Dallagnol teve a candidatura indeferida por unanimidade entre os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na última terça-feira (16/5). O relator do caso, ministro Benedito Gonçalves, argumentou que o ex-procurador da Lava-Jato tinha processos administrativos pendentes no Ministério Público (MP) quando pediu exoneração para concorrer às eleições, o que seria uma forma de “burlar” a Lei da Ficha Limpa. Os outros seis magistrados da corte seguiram o voto.

Desde então, Dallagnol afirma que o processo é fruto de vingança de políticos poderosos em Brasília, e que o TSE fez um exercício de “futurologia” para prever que ele seria punido no MP. Quando desembarcou em Curitiba, na sexta-feira (19/5), o ex-parlamentar fez uma carreata pelas ruas, mas com pouca adesão de apoiadores.

No sábado (20/5), ele participou da “Marcha para Jesus”, ao lado do senador Sergio Moro (União-PR), antigo colega de Lava-Jato. O ex-juiz fez um discurso para os apoiadores afirmando que o Brasil “ vive uma fase de ódio ” e afirmou que Dallagnol é a pessoa mais “honrada” que ele conhece.

Dallagnol ainda afirmou que Curitiba tem o "germe da democracia" e do combate à corrupção (foto: Reprodução/Twitter)

Já no domingo, Dallagnol rebateu críticas e fez discursos inflamados. Em outro momento ele fez referência ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que no início de maio criticou a Lava-Jato dizendo que " Curitiba gerou Bolsonaro e tem o germe do fascismo ". Para Deltan a cidade tem o “germe da democracia, da honestidade, da integridade e do combate à corrupção”, disse.