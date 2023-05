Dallagnol protesta contra cassação com carreata esvaziada por Curitiba

440

No início da tarde desta sexta-feira (19/5), Deltan Dallagnol (Podemos-PR) realizou uma carreata esvaziada em um carro de som pelas ruas de Curitiba, capital do Paraná, para manifestar-se contra a cassação do mandato dele como deputado federal. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última terça-feira (16/5). Seg





Em vídeos que circularam nas redes sociais, antes mesmo da própria equipe de Deltan divulgar o encontro, o parlamentar aparece em cima de um carro de som, com a faixa “juntos com Deltan”. uido de batedores da policia, o caminhão que levava Dallagnol era seguido por uma fila de apenas três carros. Ao lado dele, alguns aliados lavajatistas discursam. Em um dos trechos divulgados, um homem diz que “na última terça-feira o Brasil não dormiu, o Paraná ficou sem chão. 345 mil votos jogados no lixo, e quem jogou no lixo são os criminosos que tomaram o Brasil. São aqueles que estão querendo nos calar”.





O senador Humberto Costa (PT-PE) também repercutiu os vídeos de Deltan. “Os bolsonaristas não podem ver uma vergonha que já querem passar. Deltan Dallagnol decidiu fazer uma passeata nas ruas de Curitiba contra a cassação de seu mandato, mas não comoveu ninguém”, escreveu.