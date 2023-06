Internet elege melhores casais das novelas brasileiras

677

Amor e paixão sempre estiveram entrelaçados na teledramaturgia brasileira. No Dia dos Namorados, internautas relembram casais que marcaram a TV brasileira e elegeram alguns dos que fizeram história, seja pelo romance ou pela química.





Dentre os casais que marcaram as telinhas, existem aqueles que viviam entre tapas e beijos e até mesmo aqueles que completavam um ao outro. Há, ainda, aqueles que ficaram lembrados por fugirem do padrão do casal perfeito e também os pioneiros no amor entre pessoas do mesmo gênero.





Casais que foram impedidos de viver o grande amor devido à família ou costumes também tem um espaço no coração dos amantes das novelas brasileiras.





Nessa data tão especial em que celebramos o amor, a paixão e o afeto, o Estado de Minas reuniu alguns dos melhores casais das novelas nacionais, segundo a web.

Nico e Félix

O romance entre o “anjinho” Niko (Thiago Fragoso) e o vilão Félix (Mateus Solano) se desenvolveu em frente aos olhos do público, em “Amor à vida”. Na novela, enquanto o mocinho se recupera após uma traição, ele ajuda na recuperação do malfeitor. No final, os dois tiveram um final feliz, morando na praia e cuidando de César (Antônio Fagundes), pai de Félix.





A história de amor foi selada por um beijo, exibido no último capítulo da trama. Foi o primeiro beijo entre dois homens em uma novela das nove.



Nico e Félix protagonizaram o primeiro beijo entre dois homens na TV brasileira. (foto: Pedro Curi/TV Globo)



Bebel e Olavo

Uma paixão avassaladora marcou a novela “Paraíso Tropical", de 2007. O empresário Olavo (Wagner Moura) se apaixona pela garota de programa Bebel (Camila Pitanga) e eles vivem um grande romance. Ele faz de tudo para tirá-la das ruas de Copacabana e ela tenta aprender a se portar na alta sociedade. Em um dos diálogos mais marcantes do casal, Olavo se declara: "Você é a cachorra mais burra de todo calçadão. Só você não vê que eu te amo".





Além das cenas românticas, eles também garantiram muitas risadas, como quando Bebel tenta comer uma lagosta em um restaurante chique, mas acaba derrubando o crustáceo no chão.

Wagner Moura e Camila Pitanga fizeram par em 'Paraíso Tropical' e marcaram a novela (foto: Reprodução)



Gustavo e Letícia

A temporada de Malhação do ano 2004 foi marcante para os fãs da trama, quando surgiu a saudosa Vagabanda, composta por Natasha (Marjorie Estiano), Catraca (João Velho) e Gustavo (Guilherme Berenguer). Assim como toda novela adolescente, o casal vivveu altos e baixos.





Natasha, que sempre foi apaixonada por Gustavo e nunca foi correspondida, morreu de ciúmes quando o amigo se apaixonou por Letícia (Juliana Didone), seu total oposto. Letícia e Gustavo passam por muitos obstáculos durante a trama, mas nada consegue impedir o amor dos dois.

No auge de 'Malhação', Gustavo e Letícia fizeram história na temporada de 2004 (foto: Reprodução)



Clara e Marina

Clara (Giovanna Antonelli) vive um casamento comum com Cadu (Reynaldo Gianecchini) até Marina (Tainá Müller), uma fotógrafa talentosa, aparecer em sua vida e mudar tudo. A artista se encantou por Clara desde a primeira vez que a viu, e a amizade das duas só cresceu.





Cada vez mais íntimas, Marina não quis esconder a paixão que surgiu e deixou a mulher de Cadu numa sinuca de bico, já que o sentimento começou a ser recíproco. O público acompanhou o desenvolvimento da paixão das personagens e foram presenteados com um casamento entre elas no final da trama.

O público acompanhou o desenvolvimento do romance entre Clara e Marina na novela 'Em família' (foto: Pedro Curi/TV Globo)







Catarina e Petruchio

O tumultuado romance entre o rude caipira Petruchio (Eduardo Moscovis) e a geniosa Catarina (Adriana Esteves), moça com ideias feministas, conquistou o coração de todo mundo em “O Cravo e a Rosa”. Além de teimosos e engraçados, os personagens eram super românticos e carentes.





Inspirados no livro “A megera domada”, de Shakespeare, o casal da novela de Walcyr Carrasco e Mário Teixeira era completamente o oposto. Ela era toda cheia de si e confiante enquanto ele era machista e irônico. Mas o amor superou tudo e a ingênua história conquistou o público.





Catarina e Petruchio viveram entre tapas e beijos na trama de 'O Cravo e a Rosa' (foto: Reprodução)





Confira a lista completa:

