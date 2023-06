'Ministério do Namoro': internet cobra 'promessa' de Lula

440

Redes sociais não esquecem a promessa, feita em forma de brincadeira, de Lula (foto: Reprodução / Twitter)

O dia mais romântico do ano chegou! Mas não é todo mundo que está no clima de celebração. Muitos solteiros decidiram usar as redes sociais para cobrar do presidente Lula (PT) um crush para curtir o dia dos namorados, celebrado nesta segunda-feira (12/6).

Os internautas lembram uma fala do então candidato a presidente, que circula desde o ano passado e com mais força nesta semana. “Um homem sem um amor não é nada. No meu governo todo mundo vai namorar”, disse em um podcast.

A partir da declaração, as redes sociais fizeram uma brincadeira que dizia que o petista criaria um ministério para cuidar da vida amorosa dos brasileiros, com direito ao programa “Meu crush, minha vida”.



Depois da posse, durante o Carnaval, uma internauta deu “nota zero” ao governo Lula, alegando que o número de namoros continuou zerado. “Esse programa só depois do Carnaval”, brincou o presidente na época.

Agora, no dia dos namorados, os internautas “cobram” novamente uma ação do presidente. “Lula, você prometeu”, disse um perfil. “Cadê a responsabilidade afetiva?”, brincou outro. Veja mais reações:

