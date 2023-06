Dia dos namorados: veja 5 opções para celebrar a data em BH

687

O amor está no ar! O dia dos namorados, comemorado 12 de junho, está chegando e, com ele, vem a procura do presente ou lugar ideal para celebrar com uma pessoa querida. Diante de muitas opções, diversos casais apostam na gastronomia: levar para um jantar romântico ou dar saborosos doces de presente.





Neste clima de romance, muitos estabelecimentos criam promoções, cardápios especiais e produtos específicos para o grande dia. Pensando nisso, montamos uma lista de restaurantes e confeitarias em Belo Horizonte para quem busca fazer algo diferente. Confira!





A Cozinha de Sofia





Entradas, prato principal, sobremesa e música ambiente compõem o menu especial de dia dos namorados da Cozinha de Sofia, evento no próprio 12 de junho, às 20h. Os pratos serão feitos pela chef Sofia Marino, e as reservas devem ser feitas com antecedência, devido aos lugares limitados.









Ambar

Que tal uma opção de presente diferente e criativa? A fábrica de chocolates Ambar, no Bairro Funcionários, vem adoçando a vida de diversos belo-horizontinos com seus produtos caseiros. Para esse dia dos namorados, ela trouxe uma proposta colorida e gostosa: uma caixa personalizada de bombons aquarela em formato de coração. O cliente monta a própria caixa com as cores e sabores que desejar.









Bala de Coco





Quer ser diferente, mas sem fugir muito do tradicional? Essa é a proposta da edição especial para os dias dos namorados da Bala de Coco: bombons com cerejas envolvidas em balinhas de coco e banhados em chocolate meio amargo. Impossível não resistir a uma caixa dessas.









Kalapa

Está na dúvida entre dar de presente chocolates, flores ou uma bela pintura? O melhor é juntar tudo em um pacote só! Os chocolates da edição especial de dia dos namorados da Kalapa foram inspirados na obra do pintor Marc Chagall e sua constante exaltação do amor transcendente. Uma opção poética e criativa.









Rebobina





Os bentôs são a febre do momento, e não há quem não queira ganhar um. Com a proposta de declarar para o grande amor ou para si próprio, a Rebobina criou uma coleção de dia dos namorados romântica e divertida, assim como o amor deve ser! Outra opção de confeitaria é a caixa de bombons afrodisíacos, boa para dividir com alguém ou devorar sozinho.