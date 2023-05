Marcos do Val promete revelação sobre Dino e Lula; internet debocha

440

Já escutaram %u201Cbala de prata%u201D? Abaixo está um pendrive com muitas imagens bombásticas feitas por drones e também documentos que juntos serão suficientes para a queda do Ministro Flávio Dino e do presidente Lula!

Já estou indo direto para guarda-lo no cofre! #senadormarcosdoval pic.twitter.com/gmAxwROtp7 %u2014 Marcos do Val (@marcosdoval) May 17, 2023 O senador Marcos do Val (Podemos-ES) usou as redes sociais para afirmar que logo irá revelar imagens realizadas com drones e documentos contra o Ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Mesma vibe. pic.twitter.com/6N5E4nOWeo %u2014 Wilkinson %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@WilDolar) May 17, 2023



Eduardo afirmou que viajou ao país árabe para distribuir pendrives com "vídeos em inglês explicando a situação do Brasil". A postagem virou deboche nas redes sociais. Algumas pessoas relembraram que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou uma tática similar. Em novembro do ano passado, ele esteve no Catar para ver a Copa do Mundo de futebol e foi criticado por ter ido ao evento enquanto apoiadores de Bolsonaro ficavam acampados em frente a quartéis.Eduardo afirmou que viajou ao país árabe para distribuir pendrives com "vídeos em inglês explicando a situação do Brasil".





Nas imagens mostram Guilherme Boulos fantasiado de Dona Fátima cagando enquanto o Ricardo Stuckert rouba a constituição e o presidente lula destrói o relógio de Dom João com a camiseta do Bolsonaro Presidente#SempreSoube %u2014 Matheus Fidelis @ 0.0.0.0 (@fidelissauro) May 17, 2023 Outro postou que as imagens que do Val promete expor mostram políticos de esquerda fantasiados de terroristas bolsonaristas que invadiram e depredaram os prédios na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro.





Pois Senador, qd está na frente do vingador vc fica caladinho! Mas nas redes vc é da SWAT! É a nova modalidade SWAT Home Office! %u2014 Lourenzo de Oliveira (@lourenzaoba) May 17, 2023 Um terceiro relembrou que o senador, que recorrentemente cita sua experiência na SWAT, o esquadrão de armas e táticas especiais dos Estados Unidos, não rebateu as falas de Dino na Comissão de Segurança Pública do Senado, no dia 9 de maio.





Moraes X Marcos do Val





Senador Marcos do Val (Podemos-ES) promete revelações bombásticas sobre presidente Lula e ministro Flávio Dino (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado) O senador Marcos do Val revelou, em uma live nas redes sociais, em fevereiro deste ano, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o coagiu para que ele participasse de um golpe de estado. A ideia, segundo ele, teria partido do ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ).





Na época, do Val afirmou que se encontrou com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para relatar o ocorrido e que não teria sido orientado a fazer um registro oficial da situação.





Após a declaração, o senador capixaba assumiu ter inventado a acusação, com autorização de Bolsonaro, para obrigar o STF a retirar Moraes da relatoria do inquérito dos atos antidemocráticos. O parlamentar acusou o ministro de perseguir o ex-presidente.





"Como ele é o relator do ato antidemocrático, quando eu o coloquei para dentro do processo, ele não pode continuar ser o relator. Tem que ser outro", revelou o senador.





Por falso testemunho, declaração caluniosa e coação, Moraes abriu inquérito contra Marcos do Val.