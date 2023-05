'Se você é da Swat, eu sou dos Vingadores', diz Dino a Marcos do Val

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino , provocou nesta terça-feira (9/5) o senador Marcos do Val (Podemos-ES), durante audiência pública na Comissão de Segurança Pública do Senado Federal. Após rebater fala do senador da oposição, na qual Marcos do Val questionava as ações de Dino durante os ataques de 8 de janeiro, o ministro ironizou: "Se você é da Swat, eu sou dos Vingadores".





O ministro da Justiça e Segurança Pública participou nesta terça-feira (9/5) de audiência pública na Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado Federal. (foto: Crédito: Pedro França/Agência Senado) O ministro criticou os ataques feitos por Marcos do Val nas redes sociais, dizendo que o senador posta vídeos difamatórios e agressivos. Dino também classificou as falas do opositor como "construções mentais muito singulares, que realmente não têm suporte nos fatos".









Dino foi convocado pela oposição para participar da audiência pública, e Marcos do Val foi um dos autores do requerimento. Nas suas redes, o senador se identifica como "membro de honra e instrutor sênior da Swat", a unidade especial da polícia dos Estados Unidos.





8 de janeiro

Em sua fala, Marcos do Val citou os ataques do dia 8 de janeiro, e questionou uma fala de Dino na qual, em vídeo, o ministro relata ter visto "poucas pessoas" subindo a rampa do Congresso Nacional no dia da invasão. O parlamentar questionou também os relatórios da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) enviados ao ministério e a prisão dos bolsonaristas que estavam acampados em frente ao QG do Exército, em Brasília. O senador, porém, interrompeu sua fala e chamou a atenção do ministro por não estar prestando atenção.





O presidente do colegiado, Sérgio Petecão (PSD-AC), rebateu Marcos do Val. "O senhor vai falar, ou o senhor está querendo chamar a atenção? Porque isso não é normal", disse o senador ao colega. Do Val interrompeu seu discurso após Dino falar brevemente com Petecão, que estava ao seu lado na mesa. Outros parlamentares, especialmente da situação, também criticaram a atitude de Do Val.





A fala de Dino questionada pelo parlamentar é um relato feito pelo ministro sobre o que presenciou no dia da invasão às sedes dos Três Poderes. Em vídeo, o ministro relata que viu "poucos manifestantes" subindo a rampa, argumentando que eles poderiam ter sido facilmente contidos pelas forças de segurança. As investigações sobre o ato apontam participação de integrantes das forças e conivência de autoridades, como o ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, com os ataques.