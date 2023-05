Ministro Flávio Dino é ouvido por comissão do Senado nesta terça

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, comentou a política de armas do Executivo (foto: Reprodução/TV Senado)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, participa nesta terça-feira (9/5) de audiência pública na Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado Federal. A oitiva ocorre após requerimentos de senadores da oposição. É a quarta vez que o ministro vai ao Congresso a pedido de opositores do governo. A sessão é conduzida pelo senador Sérgio Petecão (PSD-AC), presidente do colegiado.