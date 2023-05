Zema em NY: 'Precisamos de um país que seja reformado estruturalmente'

Governador Romeu Zema falou sobre os "desafios das grandes reformas e a atratividade do Brasil para novos investimentos internacionais" (foto: Reprodução/ TV LIDE)



O governador Romeu Zema (Novo) disse nesta terça-feira (09/05) em Nova York que o Brasil precisa passar por reformas profundas, estruturais, para voltar a crescer.







“Nós precisamos de um país que seja reformado estruturalmente. Se nós analisarmos as últimas décadas, o Brasil só tem perdido relevância no cenário internacional. Quarenta anos atrás nós representávamos cerca de 4% da economia mundial, recentemente 2,3%, e o pior, com tendência de queda”, afirmou o governador no LIDE Brazil Investment Forum.

Além do governador de Minas Gerais, o evento também conta com a presença de senadores, governadores, deputados federais e 250 empresários brasileiros e estadunidenses.









Cenário em Minas Gerais





O governador enfatizou que seu governo tem buscado quebrar a tendência nacional, priorizando decisões técnicas que, segundo ele, tem se mostrado acertadas: “Quatro anos atrás Minas Gerais representava 8% da economia brasileira e hoje representa 9,3%. Tem crescido consistentemente acima da média do Brasil”.









Leia: "Minha segunda gestão será marcada por melhorias de estradas", diz Zema Foram destacados por ele os investimentos em rodovias, terminais rodoviários e aeroportos, além de uma economia bem mais dinâmica e diversificada que atraiu recorde de investimentos privados para o estado.



“Minas Gerais, diferentemente do que era no passado, em vez de ser um estado hostil para investimento, se tornou um estado amigável, e todos serão muito bem vindos lá", afirmou.

Mineiração

Zema disse que, apesar da tragédia de Mariana, antes de seu governo nada havia mudado para tornar as barragens mais seguras no estado. Segundo ele, somente após a tragédia de Brumadinho, já em seu governo, foram feitas mudanças estruturais para melhorar a segurança das barragens e solucionar esse problema crônico.

O governador comentou também sobre a aposta que está sendo feita em mineração por eletrólise para tornar a atividade mais segura, produtiva e com menos impacto no meio ambiente. “Nós temos que desenvolver, mas com segurança, sem esse tipo de fato que denigre, que afeta a imagem do Brasil, de Minas e de todos nós”, disse.

Geração de empregos

Zema também afirmou que foram criados mais de meio milhão de empregos formais, de acordo com o Caged. Também citou o programa “Trilhas do Futuro”, com 100 mil alunos fazendo cursos técnicos em diversas áreas para fazer frente à demanda de mão de obra que tem crescido no estado.