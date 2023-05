STF barra avanço de mineradora na Serra do Curral a pedido da PBH

Em dezembro de 2022, a empresa recebeu autorização da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquia para a retomada das atividades no local. A ministra do STF Rosa Weber reverteu essa decisão.

Rosa Weber declarou que a situação apresentava “risco de grave lesão à ordem pública, na medida em que impedida a pronta efetivação do acautelamento provisório de bem com valor cultural reconhecido a nível estadual pela portaria do Iepha, qual seja, a Serra do Curral”.A Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte argumentou ao STF que “a decisão pela autorização da retomada da atividade minerária ilegal constitui inegável violação à dimensão objetiva dos direitos fundamentais à proteção e preservação do patrimônio cultural (artigos 215 e 216 da Constituição) e do meio ambiente ecologicamente equilibrado (artigo 225 da Constituição)”.