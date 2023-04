Minas tem saldo de 38.730 novos empregos com carteira em março

Minas Gerais é o segundo estado com maior quantidade de empregos criados em março (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Minas Gerais é o segundo estado com maior quantidade de empregos criados em março, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desembregados (Caged) divulgados nessa quinta-feira (27/4) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O estado foi responsável naquele mês por 38.730 novos postos de trabalho dos mais de 195 mil trabalhos formais que surgiram no Brasil no mesmo período.









Os números divulgados pelo Caged mostram o saldo de contratados menos os demitidos. Os dados de Minas registraram 255.626 admissões e 216.896 desligamentos. Ao longo de 2023, o estado já teve 64.187 novos empregos formais em comparação com o final do ano passado.





Dessa forma o país registrou 42,9 milhões de pessoas com carteira assinada, melhor número desde o março de 2002. Os dados apresentados não levam em conta os empregos informais.





O setor de Serviços foi o responsável por 62,6% dos empregos formais neste mês no país. Seguido peça Construção Civil, com 33.641 postos, e a Indústria, com mais 20.984.