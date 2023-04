Haddad: gasto tributário é 4 vezes maior que orçamento para Bolsa Família

"Eu considero que a renúncia fiscal é superior ao que consta no orçamento", disse Haddad (foto: Valter Campanato/Agência Brasil) O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (27/4) que os gastos tributários são “quatro vezes maiores” que o orçamento para o Bolsa Família e frisou que uma das suas prioridades é cortar parte dos benefícios concedidos. Ele atribuiu ainda ao sistema tributário “boa parte” da ineficiência e da falta de competitividade do mercado brasileiro, mas se disse “otimista” com o cenário apresentado.

"Eu considero que a renúncia fiscal é superior ao que consta no orçamento. Tem muita coisa que está para ser votada aqui que vai representar um ganho de eficiência para a economia em virtude do nivelamento das condições de competitividade dos vários players do mercado", disse ainda o ministro da Fazenda.



Haddad defendeu que o sistema tributário atual prejudica a competitividade do mercado, já que os produtores mais eficientes não conseguem “resistir à concorrência desleal”. O ministro se disse ainda “muito mais otimista” do que muitos dos discursos feitos na tribuna do Senado durante a sessão, e que “não há motivo para não dar boa notícia” à população brasileira em relação ao cenário econômico.



Além de Haddad, Tebet e Campos Neto, discursaram senadores e representantes dos setores econômicos, como o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes.