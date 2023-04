Zema promete 'conter' invasões de terras em Minas

ema participou da abertura da ExpoZebu, em Uberaba, na manhã deste sábado (29/4) (foto: Reprodução/YouTube) O governador Romeu Zema (Novo) disse que vai atuar rigorosamente para 'conter' as invasões de terras promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Minas Gerais. Na manhã deste sábado (29/4), Zema participou da abertura da ExpoZebu, em Uberaba, ao lado dos governadores de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), além do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o deputado estadual Tadeu Martins Leite (MDB).





"A segurança vai continuar. Nós temos invasões aqui em Minas, mas entram uma, duas pessoas e já são retiradas imediatamente. Porque o problema é quando você tem dezenas, centenas de pessoas. A nossa Polícia Militar está atenta e o homem do campo aqui [em Minas Gerais] vai ficar aplicando seu tempo para produzir e não para vigiar a propriedade.", disse o governador Romeu Zema ao prometer rigor para conter as invasões de terras.





Estradas





O governador mineiro também declarou que o seu segundo mandato será marcado por melhorias nas rodovias. No evento, Zema lamentou não ter recursos disponíveis para garantir a manutenção das estradas mineiras como o governo de São Paulo. Além disso, defendeu as concessões para garantir os investimentos necessários.









"Ontem mesmo anunciei aqui na região diversos trechos e nós estaremos caminhando nesse sentido.", disse Zema se referindo aos editais de licitação para obras de recuperação de pavimentação em sete trechos do Triângulo Mineiro que, segundo o Governo de Minas, conta com investimentos de R$ 142 milhões que irão contemplar melhorias em 220 quilômetros de rodovias.





Na sequência, Zema destacou as concessões rodoviárias como uma forma de garantir as melhorias em estradas. "Para complementar essa tarefa do estado, estamos também fazendo concessões rodoviárias. Já tivemos um lote no Triângulo Mineiro e outro no Sul de Minas concedidos, e temos mais cinco no forno para que venham a ser concedidos.", afirmou.

Privatizações





O governador mineiro também voltou a destacar as privatizações que ele planeja para o estado e disse que já conversou com o presidente da ALMG, Tadeuzinho, e outros deputados para que todo recurso "seja destinado para a melhoria da malha viária". Nesta semana, Zema disse que vai enviar projetos para privatizações à Assembleia Legislativa de Minas Gerais.





Para ele, as melhorias nas estradas vão ajudar no desenvolvimento do estado e trazer benefícios para os produtores rurais. "Sem boas estradas é impossível um estado desenvolver. É impossível o produtor rural escoar a sua produção rural. Então essa minha segunda gestão será marcada como uma gestão de melhorias de estradas. Eu faço questão de entregar um estado de boas rodovias.", prometeu.





Críticas ao governo federal





Sem citar o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Zema disparou críticas a gestão do petista. Ele defendeu o Marco do Saneamento, que sofreu algumas alterações por decreto do governo Lula, e a Lei das Estatais. Para ele, o Brasil precisa de "união" e não ficar "vivendo de revanchismo, passado e retrocesso".





"Fizemos avanços extraordinários nesses últimos 10 anos que não podem ter retrocessos. Hoje nós sabemos que as estatais só podem ter os seus principais cargos ocupados por pessoas com competência comprovada, com ética. Só quer mudar isso quem quer o retrocesso. Hoje nós temos o Marco do Saneamento, que vai atrair investimentos, só vai querer mudar isso também quem quer o retrocesso. Está na hora de levarmos adiante as reformas e não ficarmos desmontando o que custou tanto para nós mineiros e brasileiros.", disparou.

Zema concluiu o discurso apontando que, por mais que tenha alguém "lá em Brasília" planejando essas mudanças, "o Brasil tem vários mecanismos anti-lambanças ".

"Por pior que venha ter alguém lá em Brasília, ele não vai conseguir grandes bobagens, porque os nossos deputados federais foram sábios nos últimos anos, fizeram diversas mudanças, os senadores também, que evitam que aquelas atrocidades que foram cometidas em 2014, 2015, 2016 se repitam no brasil. Somos um país com uma governança melhor e temos de avançar nesse sentido.", afirmou.