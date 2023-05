Violência doméstica: chefe do combate às fake news do TSE é preso

Eduardo Tagliaferro, foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (9/5). Ele é chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

O chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Eduardo Tagliaferro, foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (9/5), acusado de violência doméstica. Logo após a detenção, a Corte informou que ele foi exonerado do cargo.

"O Tribunal Superior Eleitoral exonerou na manhã desta terça-feira, 9 de maio, Eduardo Tagliaferro devido sua prisão em flagrante por violência doméstica e aguardará a rigorosa apuração dos fatos", informou o TSE, em nota.

O nome do perito digital chegou até o presidente da corte eleitoral, Alexandre de Moraes, após ele atuar em diversos processos. De acordo com fontes no tribunal, Tagliaferro se tornou próximo do ministro em razão do empenho da instituição em combater informações falsas sobre o sistema eleitoral.

O setor de combate à desinformação foi anunciado no ano passado e os nomes foram escolhidos pessoalmente por Moraes. Antes do TSE, Eduardo prestou serviços para o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), entre outros.

As agressões ocorreram em São Paulo, assim como a prisão. Não foram dadas informações sobre o estado de saúde da vítima.