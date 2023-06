Confira 26 restaurantes com promoções para o Dia dos Namorados em BH

687

Os jantares são oferecidos de 10 a 12 de junho. (foto: Reprodução/ Pixabay) Estado de Minas separou uma lista de 26 restaurantes com menus especiais e promoções. Tem massas, vinhos, comidas asiáticas, carnes de vários tipos e sobremesas. A data mais romântica do ano está chegando, e este final de semana é reservado para os apaixonados comemorarem. Para celebrar o Dia dos Namorados, oseparou uma lista de 26 restaurantes com menus especiais e promoções. Tem massas, vinhos, comidas asiáticas, carnes de vários tipos e sobremesas.





Confira a lista completa: A Casa da Agnes (@acasadaagnes) - R$ 640 por casal Menu completo, com reservas pelo número (31) 98738-7066.

A Forja (@forjataverna)- R$ 285 para o casal

Um cardápio completo, com as características do local. Menu inclui salmão, cordeiro e angus.

Reservas pelo Instagram.

Avec Gastronomia (@avecgastronomia) - R$ 240 por pessoa

Menu completo e DJ no restaurante.

Reservas até 9/6 pelo número 31 98208-5025.

Belo%u0302 Cafeteria (@belocafeteria) - R$ 338 para o casal

Entrada, prato principal sobremesa

Reserva pelo Instagram.

Berilo Cozinha & Drinks (@berilo.cozinhaedrinks) - R$ 250 por casal

Menu completo com opções de casquinha de siri, filé mignon e burrata.

Reservas até 09/06 através do WhatsApp (31) 99567-8501

Cabernet Butiquim (@cabernetbutiquim) - R$ 163 por pessoa

Menu completo, com bife Wellington e cordeiro. As bebidas e o serviço são cobrados à parte.





Reserva pelo Instagram.

Caê Bar e Restaurante (@caerestaurantebar) - R$ 185 por pessoa

Menu completo, com ceviche, camarão e bacalhau.





Bebidas e serviço à parte

Reserva pelo Instagram.

Chico Dedê (@chicodede)

Menu completo com opção de incluir vinho ou espumante. Opções incluem guioza, bacalhau e ancho grelhado.





Apenas o menu: R$ 300 por casal





Opção com vinho ou espumante: R$ 340





Reservas pelo Instagram.

Fasano (@fasano) - R$ 660 por casal

Menu completo, com reservas pelo site

Glouton BH (@gloutonbh) - R$ 800 para o casal

Novo menu degustação estreia no Dia dos Namorados.

Apenas vagas para 11/6. Reservas pelo site

Grand Cru Belvedere (@grandcrubelvedere) - R$ 420 por casal

Menu completo com bebidas alcoólicas à parte.



Instituto Ivo Faria (@institutoivofaria) - R$ 398 por pessoa Compra pelo Sympla

Menu completo, que leva com burrata e caviar.

Reservas pelo Instagram.

Nicolau Bar da Esquina (@nicolaubardaesquina) - R$ 200 por pessoa

Menu completo com opções de Vaca atolada desmontada, angus e bobó de camarão.

Bebidas, sobremesas e serviço à parte.

Reserva pelo site

Ninita BH (@ninitabh) - R$ 600 por casal

Menu completo com surpresa ao final do jantar.

Bebidas e serviço cobrados à parte.

Nuúu (@nuuurestaurante)

O Nuúu Restaurante terá dois menus especiais. O primeiro vai até 30 de junho, e o segundo é especial para o final de semana dos Namorados (10 a 12 de junho).





Primeiro Menu, de 05 a 30 de junho

Valor para o casal: R$ 260, mais 10%





Segundo Menu, dias 10, 11 e 12 de junho

Valor para o casal, no Sympla: R$423,50, mais 10%





Reservas pelo Sympla

O Italiano (@oitalianorestaurante)- R$ 228 por pessoa

Menu completo, com fotógrafo para registrar o jantar.



Okinaki (@okinakibh) - R$ 420 para o casal Reservas pelo Instagram.

Cardápio de comida asiática com menu harmonizado com saquê. Reservas através do Instagram, para os dias 11 e 12 de junho, das 19h às 22h.

Olivia Mediterrâneo (@oliviamediterraneo)- R$ 470 para o casal

Menu completo com reservas pelo Instagram.

Osso BH (@ossobh)- R$ 220 por pessoa

Menu completo, com bebidas e taxa de serviço à parte

Reserva pelo Instagram.

Pacato (@pacatobh)- R$ 620 para o casal

Menu completo com entradas, prato principal e sobremesa. Entre as opções, tem tartare de picanha, para o camarão e tortinha de doce de leite.

Pátria (@patriacozinhadobrasil)- R$ 460 por casal

Menu completo, com serviço à parte

Reservas pelo WhatsApp (31) 99189-2313.

Perlui BH (@perluibh)- R$ 850 para o casal

Jantar, cesta de café da manhã, mini vaso de cerâmica e números para concorrer a um sorteio de duas diárias no Teatro Hotel Boutique, em Ouro Preto.



Vino BH (@vinobhsavassi)- R$ 145 por pessoa Menu completo com bebidas e serviço à parte. Reserva pelo Instagram. Reservas pelo Instagram.

Vila Chalezinho (@vilachalezinho)- R$ 598 por casal

Menu completo com fondue incluso, música e fotógrafo no local.

Taxa de serviço e couvert artístico inclusos.

Reservas pelo Instagram.

Yanã (@espacoyana) R$ 210 para o casal

Oferecerá a opção de menu combinado com os itens do cardápio: entrada jantar sobremesa drink de boas-vindas. Espaço referência para mulheres e pessoas LGBTQIA da cidade, com show "Amor é encontro".

Zavino (@zavino.wine)- R$ 400 para o casal

Menu completo mais uma garrafa de vinho da casa.

Reserva pelo Instagram.