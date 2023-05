Salada de frutas de bolso: frutas desidratadas são opção de lanche prático

As frutas desidratadas chamam a atenção pelo colorido, aroma convidativo e crocância (foto: Fábio Gomides/Divulgação)

A busca por uma alimentação mais saudável levou o jornalista Wagner Liberato e o administrador Thiago Leão a um vídeo que ensinava a fazer frutas desidratadas. Até então, eles só conheciam as rodelas de laranja e limão que enfeitam e saborizam drinques. A partir daquele momento, um mundo colorido e apetitoso se abriu. A dupla descobriu que dava para aplicar a técnica em (quase) todas as frutas, e comer.





A desidratação é uma das técnicas mais antigas para aumentar o tempo de conservação da comida. Desde a pré-história, carne, frutas e grãos ficavam ao sol para que secassem e pudessem ser armazenados por longos períodos.



Ao resgatar essa técnica, a Crudi entrega praticidade. “Você pode levar as frutas para onde for, de forma mais leve e prática. Ou seja, dá para ter uma alimentação saudável em qualquer lugar”, destaca Wagner. O nome da empresa vem de crudismo, cultura milenar baseada no consumo de alimentos crus, também conhecida como alimentação viva.



Tudo é 100% natural, sem adição de conservantes, corantes ou açúcar. A dupla trabalha com frutas frescas e maduras (ou no ponto ideal de consumo). Isso porque o processo de desidratação concentra os sabores, logo realça as características do alimento. Se o kiwi, por exemplo, estiver verde, você vai senti-lo azedo demais. Por outro lado, a banana fica tão docinha que parece bananada.





Colorido em evidência

As embalagens transparentes (potes de 50g e saquinhos de 20g) são pensadas para realçar as cores das frutas. O único truque que Wagner e Thiago usam é para tirar a cor pálida da maçã. Tingidas naturalmente, as fatias ganham a cor rosa da beterraba e o amarelo vivo do açafrão.



Em breve, a marca vai lançar os rolinhos de frutas, alternativas aos doces industrializados (foto: Denilson Soares/Divulgação)

Tudo fica mais intenso com a desidratação. Depois de apreciar o colorido, você sente um aroma bastante convidativo. E, diante dessa salada de frutas desidratadas, vai descobrindo diferentes formatos e texturas. Chama a atenção a rodelas de pitaia, que fica com uma cor rosa ainda mais forte e a superfície coberta por um tanto de sementinhas pretas. Na boca, além dos sabores marcantes, destaca-se a crocância.

A Crudi já trabalha com uma variedade enorme de frutas, incluindo maçã, pera, laranja, limão, coco, manga, banana, kiwi e abacaxi. A técnica de desidratação funciona até com as que têm muita água em sua composição, como melancia e caqui. Jabuticaba e jaca estão na lista de novos testes.





A produção respeita a sazonalidade. Pitaia, por exemplo, não tem o ano todo. “O alimento desidratado pode ser guardado por anos, se for armazenado da maneira correta, mas, pensando na qualidade, preferimos trabalhar com frutas frescas”, aponta Wagner, lembrando que é preciso manter as embalagens muito bem fechadas para que as frutas não peguem umidade e fiquem murchas.





O próximo lançamento devem ser os rolinhos de frutas, que podem ser feitos com diversas combinações de sabores, entre elas banana com morango e manga com maracujá. As frutas são batidas, desidratadas e transformadas em “folhas”, que formam pequenos rocamboles. Levantando a bandeira da alimentação saudável, os sócios querem oferecer uma alternativa aos doces industrializados.

Utiliza-se o mandolin para cortar as frutas em fatias bem finas. Impressa ver o morango como uma folha de papel. As fatias são levadas em bandejas ao desidratador, que tem o tamanho de um micro-ondas. “Ele funciona como um forno, mas tem um sistema de ventilação que tira toda a umidade da fruta”, explica. Esse processo pode durar de oito a 18 horas, dependendo da consistência e da espessura da fruta.