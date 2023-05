Bar de BH sorteia chopes e distribui 100 litros no aniversário de 40 anos

Vencedor terá o mês de maio inteiro para consumir o prêmio (foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press.)



Em celebração dos 40 anos de existência, o Stadt Jever vai sortear 40 chopes neste sábado (06/5) às 14h. O anúncio foi feito através de publicação no Instagram do pub alemão.

Para participar do sorteio, basta marcar 2 amigos no post e seguir o perfil. O sorteio vai acontecer através da mesma plataforma, onde o vencedor será anunciado.

O vencedor terá até o fim do mês de maio para consumir os 40 copos de chope ou dividir com amigos.









José Pedro Fontes, sócio do empreendimento, comentou sobre os eventos. “40 anos é motivo para comemorar bastante. Ao longo do dia, no domingo, teremos também 3 bandas para fazer show ao vivo e outras surpresas para nossos clientes” disse em entrevista ao Estado de Minas. A festa vai de meio dia às 22h - 10 horas de duração.

O bar foi fundado em 1983 por Hans Joachin, um alemão que se mudou para Belo Horizonte e, para não perder as raízes e matar a saudade da terra natal, montou o próprio bar alemão. Até a atualidade, mesmo com nova administração, o bar continua com a tradição alemã, tanto nos chopes, de fabricação própria, quanto na culinária.





Atualmente, José Pedro é sócio de Miguel Carneiro, proprietário do bar. Juntos, administram o funcionamento do Stadt Jever ,na avenida do Contorno, 5771, no bairro Savassi, região Centro-Sul de BH.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen