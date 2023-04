Bar de SP lança sabor de cerveja de maconha

Cerveja com sabor de maconha vai vir em 5 tipos diferentes (foto: Hocus Pocus / Divulgação)

Em São Paulo, um bar apresentou uma variedade inusitada de cerveja, com cheiro e gosto de maconha, mas sem os efeitos da erva. A bebida “A Última Tentação de Arjuna Mai” e outras quatro com a mesma provocação de sabor serão lançadas no evento “Terp Session”, que ocorre nesta quinta-feira (20), às 16h20, no bar Hocus Pocus em Pinheiros.

Essa é a proposta apresentada pela cervejaria Hocus Pocus no Largo da Batata, em Pinheiros, que irá lançar cinco novas cervejas sazonais, que trazem o perfil aromático das flores de cannabis. O efeito é possível a partir da adição dos terpenos (ou terpenóides), compostos presentes na erva e que são responsáveis por conferir o sabor e o aroma à planta. A mistura diferente é fruto da parceria entre o bar de marca carioca e a Cool Terps, 1º empresa brasileira especializada em Blends de Terpenos que recriam os aromas e sabores da cannabis.

“Coletamos os isolados que temos nas frutas, flores e oleaginosas para, assim, conseguirmos combiná-los de formas diferentes e obter uma recriação do aroma das flores de cannabis sem nenhum risco de traço de CBD ou THC, justamente, porque os terpenos que usamos não tem origem na planta de cannabis e, sim, em fontes que estão na natureza”, explica João Lordello, sócio da Cool Terps.

Ou seja, a cerveja apresenta o gosto e o cheiro da maconha, mas sem os mesmos efeitos psicoativos da planta. Segundo Humberto Ribeiro, empresário e sócio da Hocus Pocus, a ideia surgiu como uma brincadeira. “A galera costuma curtir sabores diferentes na cerveja, então achamos legal essa brincadeira provocativa. A marca trabalha com a expansão da consciência, então ninguém melhor que a Hocus Pocus para trazer essa novidade”.

Além disso, Humberto afirma que a receptividade do público tem sido boa. “O público tem curtido bastante, quem tem o costume de beber cerveja e os curiosos também. Tem tido um bom retorno.”

Lançamento

A nova variedade de cerveja vai ser lançada em um evento com especialistas que farão um workshop dinâmico e gratuito sobre o tema, chamado “Terp Session”. O objetivo é explicar o funcionamento da bebida e porque ela não causa os mesmos efeitos da maconha.

A cerveja que recebe o grande destaque da tarde é “A Última Tentação de Arjuna Mai”, que é preparada a partir do composto Amnesia Haze. “O Amnesia Haze é um dos nossos strains canábicos preferidos, principalmente, por conta de seus aromas cítricos e terrosos”, conta Vinicius Kfuri, fundador da cervejaria Hocus Pocus no Rio de Janeiro. “Para reforçar ainda mais o aroma dessa Hazy Ipa, escolhemos um único lúpulo, o strata, para trazer todo aquele maracujá clássico numa segunda camada sensorial”, completa.

Além de “A Última Tentação de Arjuna Mai”, as outras 4 cervejas oferecidas são: Terp session Lavender Kush, Terp session Berry White, Terp session Chemdawg e Terp Session Mango Haze. Elas poderão ser degustadas em latas (latão) de 473ml e na versão chope, em copos de 100ml (R$12), 300ml (R$26) e 450ml (R$38,90).